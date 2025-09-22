İki gün boyunca Türkiye genelinde sinema biletleri 80 TL olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül’de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında filmlerin 80 TL’ye izlenebileceğini açıkladı.
Birol Güven, X hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen festivalle ilgili bilgi verdi. Güven, “Sinema Festivali Başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir, 250 lokasyon ve yaklaşık 1.500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir” ifadelerini kullandı.
