‘İki Kişilik Hırgür’ sahnede

Işıl Kasapoğlu’nun çevirip yönettiği “İki Kişilik Hırgür”, 22 Aralık’ta saat 20.30’da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

cumhuriyet.com.tr
21 Aralık 2021 Salı, 04:00
‘İki Kişilik Hırgür’ sahnede
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Absürd tiyatronun önde gelen temsilcilerinden Eugène Ionesco’nun İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan toplumsal erozyonu, şiddetin ve umutsuzluğun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini aktardığı “İki Kişilik Hırgür” adlı oyunda Ayşenil Şamlıoğlu ve Reha Özcan rol alıyor.

“İki Kişilik Hırgür”, savaşın ardından insanlığın içine düştüğü anlamsızlığı, kendi küçük dünyalarına kapanan bir adamla bir kadın üzerinden aktarıyor. Adam ve kadının ilişkisi de tıpkı savaş gibi çatışmadan, şiddetten besleniyor. 


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