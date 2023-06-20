"İki Yol Arkadaşı" Altıok ve Aysan belgeseli gösterilecek
Pir Sultan Abadal Kültür Derneği, Madımak’ta yaşamını yitiren Metin Altıok ve Behçet Aysan’ı “İki Yol Arkadaşı, Metin Altınok ve Behçet Aysan” adlı belgeselle 22 Haziran'da anacak.
Pir Sultan Abadal Kültür Derneği, Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Türk edebiyatının önemli isimlerinden Metin Altıok ve Behçet Aysan'ı “İki Yol Arkadaşı, Metin Altınok ve Behçet Aysan” adlı belgeselle anacak. Genel yayın yönetmenliğini Taylan Özgür Üstün ve Cem Arıkan'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Sinan Uzun'un yaptığı belgesel 22 Haziran'da, saat 19.30’da, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin Sabahattin Ali Konferans Salonu’nunda gösterilecek. Programa Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok ile Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan da katılacak.
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