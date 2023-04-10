İKSV Alt Kat'tan 6 yeni atölye
KSV Alt Kat tarafından hazırlanan “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” programında, farklı disiplinlerden 6 sanatçının hazırladığı atölyeler gençlerle buluşuyor. 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik program için başvurular açıldı.
Nisan-Haziran ve Eylül-Kasım aylarında İKSV Alt Kat’ta Paribu desteğiyle yapılacak atölyelerde gençler, farklı disiplinlerde sanatsal üretim süreçlerini deneyimleyecek. 16-25 yaş arasındaki gençlere yönelik program için başvurular açıldı.
İKSV Alt Kat tarafından hazırlanan “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” programında, farklı disiplinlerden 6 sanatçının hazırladığı atölyeler gençlerle buluşuyor. Her biri 4 hafta sürecek atölyelerde gençler; Tan Tunçağ ile elektronik müziğin tarihi, yapısı ve üretim teknikleri, Gökçe Uygun ile ses tasarımı ve sahne uygulamaları, Gökalp Gönen ile stop-motion animasyon film üretimi, Can Memişoğulları ile ses ve görsel kodlama, Selda Taşkın ile film kurgusu ve Alper Aydın ile arazi sanatı ve güncel sanat çalışmalarında bir araya gelecek.
16-25 yaş grubuna yönelik hazırlanan “Sanatta Yaratıcı Bakışlar” atölye programına katılmak isteyen gençler her atölye özelinde, ilgili formları doldurarak başvuru yapabilecekler.
Programda yer alan 6 atölyeye, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) işbirliğiyle deprem bölgesinden İstanbul’a gelen veya deprem bölgesinde gönüllü olarak görev alan gençlerin katılımı da teşvik edilecek.
İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilecek 4 atölyeye İstanbul’dan katılım mümkün olurken, çevrimiçi gerçekleştirilecek 2 atölyeye farklı şehirlerden de katılım sağlanabilecek.
19-21
yaş grubuna
yönelik hazırlanan ve yürütücülüğünü müzisyen Tan
Tunçağ’ın üstlendiği ilk
atölyeye katılım
için https://forms.gle/swq5UPNNuvFcjVVy8 linkinde
yer alan formun doldurulması gerekiyor.
26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 4 hafta sürecek atölye için son başvuru tarihi 17 Nisan.
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