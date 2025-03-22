İlyada Destanı farklı seslerle Troya Müzesinde yankılandı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:24

Güncelleme: 22.03.2025 - 17:24

Çanakkale’de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi’nde, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında ’Kesintisiz Destan Nöbeti’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Polyksena Lahti’nin önünde 25 saat boyunca, Türkçe, Farsça, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İngilizce dillerinde Homeras’un İlyada Destanı seslendirdi. 21 Mart sabahı 08.30’da başlayan etkinlik 22 Mart sabahı 09.30’da sona erdi. 25 saat boyunca kesintisiz süren bu okuma, dünya çapında bilinen en uzun İlyada maratonu olarak kayıtlara geçti.



HOMEROS’UN SESİ, ANADOLU’NUN NEFESİYLE BULUŞTU



Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, etkinliğin tamamlanmasının ardından, "Binlerce yıl önce bu topraklarda doğan Homeros, yalnızca bir ozan değil; Anadolu’nun ta kendisidir. Onun dizeleri, Çanakkale’nin rüzgârıyla dünyaya yayıldı. Bugün, Küçükkuyu’dan İstanbul’a, Bayramiç’ten Çanakkale’nin en ücra köylerine uzanan; 7’den 77’ye, Türkçeden Farsçaya, İspanyolcadan Portekizceye, Almancadan İngilizceye, 6 dilde bu destanı okuyan tüm gönüllülerimizle, Homeros’un sesini yeniden doğduğu topraklarda yücelttik. Bu, bir metni okumak değil, Anadolu’ya sahip çıkmaktı. Çünkü İlyada’ya ses vermek, bu toprakların bin yıllık hikâyesine can suyu olmaktır" dedi.



TROYA’NIN DUVARI DESTANDIR, DESTAN ASLA YIKILMAZ



Gölcük, "Bu etkinlik, bir vedadan çok bir ‘hoş geldin’di. Bize gösterdi ki; Anadolu’nun sesi, dünyanın her köşesinde bir çınar gibi kök salabilir. Troya’nın yıkılan taşlarına rağmen, Homeros’un dizeleri hâlâ ayakta. Bu destanı okuyan, dinleyen, bu topraklara gönül veren herkese minnettarız. İlyada, artık yalnızca bir metin değil; hepimizin yüreğinde çarpan bir Anadolu türküsüdür. Tüm katılımcılarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve bu toprakların kültürüne gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlyada susmadığı sürece, Anadolu’nun sesi de susmayacak" ifadelerini kullandı.