Çanakkaleliler dikkat! Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapanacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 'Assos' ve 'Troya' tünelleri, bakım ve onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Çanakkaleliler dikkat! Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapanacak
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İHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:03

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans ile katılımıyla 2020 yılında açılışı gerçekleştirilen 'Assos' ve 'Troya' tünelleri bakım onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Konuyla ilgili Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "D550-05 Çanakkale-İzmir karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan Assos ve Troya tünelleri: Ayvacık-Edremit istikameti 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün, Edremit-Ayvacık istikameti 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde 3 gün boyunca bakım onarım nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olup, trafik akışı eski devlet yolu olan Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacaktır" denildi.


Etiketler: #Assos #Troya

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