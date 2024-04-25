İrlanda’nın özel günü Bomonti’de kutlanıyor

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:26

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:26

İrlanda ruhunu dünyaya taşıyan St. Patrick’s Day, Feel Reel desteğiyle dört gün boyunca Bomonti’de düzenlenecek. 25-28 Nisan tarihleri arasındaki etkinlikte Emir Taha, Lalalar, Köfn gibi isimler müzikseverlerle buluşucak. Ayrıca Quiz Night, ödüllü oyunlar, Bira’nda Brunch, Sneaker Kişiselleştirme gibi bir çok farklı etkinlikle katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak.

Feel Real Presents: St. Patrick’s Day Programı şöyle:

BUGÜN: Bomonti + Blok Mekan

19.00 Feel Real Gift Tattoo

19.00-22.00 Feel Real Ödüllü Oyunlar

20.00-21.00 St Patrick’s Quiz Night

21.30-00.00 DJ

YARIN: Babylon

22.00 Emir Taha konser

19.00-20.00 House of Superstep Sneaker Kişiselleştirme Atölyesi

19.00-21.00 DJ

27 NİSAN CUMARTESİ: Yapı Kredi bomontiada

16.00 Kapı açılış

16.00-21.00 Feel Real festival deneyimi: Ödüllü oyunlar, hair design, body make up, nail art

17.00 Flü

18.15 Hünkar

20.00 Lalalar

21.45 Köfn

28 NİSAN PAZAR: Halisünasyon Coffee: Bira’nda Brunch

13.00-17.00 Göksel Duran

15.00 Bingo Game

15.00-17.00 Bardak Kişiselleştirme Atölyesi