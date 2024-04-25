İrlanda’nın özel günü Bomonti’de kutlanıyor
St. Patrick’s Day, dört gün boyunca Bomonti’de düzenlenecek
İrlanda ruhunu dünyaya taşıyan St. Patrick’s Day, Feel Reel desteğiyle dört gün boyunca Bomonti’de düzenlenecek. 25-28 Nisan tarihleri arasındaki etkinlikte Emir Taha, Lalalar, Köfn gibi isimler müzikseverlerle buluşucak. Ayrıca Quiz Night, ödüllü oyunlar, Bira’nda Brunch, Sneaker Kişiselleştirme gibi bir çok farklı etkinlikle katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak.
Feel Real Presents: St. Patrick’s Day Programı şöyle:
BUGÜN: Bomonti + Blok Mekan
19.00 Feel Real Gift Tattoo
19.00-22.00 Feel Real Ödüllü Oyunlar
20.00-21.00 St Patrick’s Quiz Night
21.30-00.00 DJ
YARIN: Babylon
22.00 Emir Taha konser
19.00-20.00 House of Superstep Sneaker Kişiselleştirme Atölyesi
19.00-21.00 DJ
27 NİSAN CUMARTESİ: Yapı Kredi bomontiada
16.00 Kapı açılış
16.00-21.00 Feel Real festival deneyimi: Ödüllü oyunlar, hair design, body make up, nail art
17.00 Flü
18.15 Hünkar
20.00 Lalalar
21.45 Köfn
28 NİSAN PAZAR: Halisünasyon Coffee: Bira’nda Brunch
13.00-17.00 Göksel Duran
15.00 Bingo Game
15.00-17.00 Bardak Kişiselleştirme Atölyesi
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