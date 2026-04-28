İstanbul’da 1 Mayıs sergileri açılıyor

İstanbul’da 9 sanat ve edebiyat kurumu, 1 Mayıs kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyor. “1 Mayıs ve Emek” temasıyla gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında iki ayrı sergi açılacak, ayrıca söyleşi ve forumlar düzenlenecek.

Sanatçıların “Biz sanatçılar emeğimizle 1 Mayıs’tayız” çağrısıyla duyurduğu etkinliklerde, resim, fotoğraf, şiir ve afiş çalışmaları emek teması etrafında sanatseverlerle buluşacak.

İlk sergi olan “Sabahın Sahibi Var”, 28 Nisan’da Karşı Sanat’ta açılacak. Türkiye resim ve heykel sanatının önemli isimlerinin eserlerinin yer aldığı sergi, çok sayıda sanatçıyı bir araya getiriyor.

İkinci sergi “Ellerimizde Gelen Işıklı Günler” ise 29 Nisan’dan itibaren Babil Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Fotoğraf, resim ve afişlerden oluşan sergide farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek.

SÖYLEŞİ VE FORUMLAR DA DÜZENLENECEK

Sergiler süresince emeğe ve sanata dair söyleşiler ve forumlar da gerçekleştirilecek. “Politika, Eylem ve Estetik” başlıklı söyleşi 29 Nisan’da, “Edebiyat, Emek ve İstanbul” söyleşisi ise 12 Mayıs’ta Babil Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Ayrıca 8 Mayıs’ta yayınevi emekçilerinin buluşması ve 9 Mayıs’ta kültür-sanat emekçilerinin örgütlenme deneyimlerinin ele alınacağı forum Karşı Sanat’ta düzenlenecek.

Etkinlikler; Babil Kültür Merkezi, Bağımsız Sanat Hareketi, Karşı Sanat, Özgür Sanat Meclisi, PEN Yazarlar Derneği, Red Fotoğraf, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sanat Fabrika ve Yeni E Dergisi’nin ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.