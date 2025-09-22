İstanbul'da bu hafta: Birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak...

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bolşoy Bale ve Orkestrası 26-27 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Romeo ve Juliet" bale gösterisini sahneleyecek.

"Sefiller" tiyatro oyunu 28 Eylül'de AKM'de izleyiciyle buluşacak.

"Aydınlıkevler" oyunu Maximum Uniq Açık Hava'da yarın sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 25 Eylül'de "Masonn (Walls)" gösterisi, 28 Eylül'de "Güne Bakan Cam Kırıkları" ve "Cimri" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Valse, Valse, Valse" oyunu 24 Eylül'de ENKA Sanat'ta izlenebilecek.

BU HAFTANIN KONSERLERİ

Zorlu PSM'de 26 Eylül'de Barry Can't Swim, 27 Eylül'de ise Alman müzik grubu Blind Guardian konser verecek.

"35. Akbank Caz Festivali" kapsamında 27 Eylül'de Nilüfer Verdi Trio "Playing Tunes for Peace" ile "İlhan Erşahin's İstanbul Sessions", 28 Eylül'de Maya Perest ve Kind of Six konserleri gerçekleşecek.

İtalyan müzik grubu Cosimo And The Hot Coals, 28 Eylül'de Babylon'da konser verecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde bugün Alireza Ghorbani yarın "Mario Frangoulis: So in Love", 24-25 Eylül'de "Candan Erçetin 30. Yıl Konseri", 26 Eylül'de Erol Evgin, 27 Eylül'de "Dire Straits Legacy" ve 28 Eylül'de "Gipsy Kings by Andre Reyes" konserleri müzikseverlerle buluşacak.

Cengiz Kurtoğlu 26 Eylül'de, Bülent Ersoy 27 Eylül'de Masal Ataşehir'de sahne alacak.

AKM'de 24 Eylül'de "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası", 27 Eylül'de Levent Yüksel ve 28 Eylül'de ise Ceza konseri gerçekleştirilecek.

DÜZENLENECEK SERGİLER

Cemal Toy Atölyesi ve sanatçının kurduğu Birlikte Sanat'ın Fatih Belediyesi destekleriyle hazırladığı "Tek ve Çok" sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı'nın üstlendiği sergi, sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmalarını bir araya getiriyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Yan Yana" başlıklı yeni sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi, 10 Temmuz 2026'da sona erecek.

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesinin ikinci bölümü "Akademi Zamanı" adlı sergide ele alınıyor. Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından "Akademi Zamanı" adlı ikinci bölüm, yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

Türkiye ve Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü anısına "İdemitsu Sanat Müzesi Koleksiyonundan Japon Seramikleri" sergisi Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dolmabahçe'de Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılay ortaklığında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla tarihi belgeler ve sanat eserlerinin yer aldığı "Gazze İçin İyilik" sergisi açıldı.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde görülebiliyor. Sergi, 22 Mart 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin hazırladığı "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ve "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri beğeniye sunuldu.

ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther", Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluştu.

Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış" adlı sergisi Arter'in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.