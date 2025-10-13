İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta konserden sergiye, tiyatro oyunlarından performans gösterilerine birçok etkinlik sanatseverleri buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Deliriyum" dans gösterisi, 15, 16 ve 18 Ekim'de "Carmen" opera gösterisi izleyiciyle buluşacak.

"Aydınlıkevler" 16 Ekim'de, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" oyunu ise 19 Ekim'de Maximum Uniq Açık Hava'da sahnelenecek.

Zorlu PSM'de 13, 14 ve 17 Ekim'de "Don Quixote (Don Kişot)", 14 Ekim'de "Kopenhag", 16 Ekim'de "Medea" ve "Aşk Biter Mi?", 18-19 Ekim'de "İnsanlar Mekanlar Nesneler" ve 19 Ekim'de "Ezop Masalları" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

DÜZENLENECEK KONSERLER

AKM'de 15 Ekim'de "Buselik Makamında Klasik Fasıl ve Solo Eserler Konseri", 17 Ekim'de "Shostakovich'in 50. Ölüm Yıl Dönümü Anısına", 18 Ekim'de "Metallica Senfonik", 19 Ekim'de "'İlelebet Cumhuriyet' Cumhuriyeti Yaşayan Bestekarlarımız" ve "Bir Ulu Ağaçtan" konserleri gerçekleştirilecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 14 Ekim'de Zeynep Bastık, 15 Ekim'de Sıla, 17 ve 18 Ekim'de Melike Şahin müzikseverlerle buluşacak.

Şarkıcı Yalın, yarın "Bir Büyülü Gece" konseri ile Volkswagen Arena'da izleyici karşısına çıkacak.

Amerikalı caz trompetçisi, besteci, yapımcı ve vokalist Theo Croker 15 Ekim'de Paribu Art Ana Sahne'de konser verecek.

Cengiz Kurtoğlu Masal Ataşehir'de, Selda Bağcan JJ Arena Ataşehir'de 17 Ekim'de dinleyiciyle buluşacak.

Avusturyalı müzisyen Simone Kopmajer 18 Ekim'de Asa Khai Jazz Club'da konser gerçekleştirecek.

Demet Akalın ise 19 Ekim'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.

BU HAFTANIN SERGİLERİ

Yönetmen, senarist ve yapımcı Zeki Demirkubuz, Art On İstanbul'da açılan "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" başlıklı fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

Sanatçı Berrin Yapar Ünal'ın "Ayna" adlı hat sanatı sergisi, Fatih'teki Kadırga Sanat Galerileri'nde 24 Ekim'e kadar görülebilecek.

Gazze ve Filistin'in yanı sıra farklı coğrafyalarda yaşayan 50'den fazla sanatçının eserlerinin bir araya geldiği "Gazze Bienali-İstanbul Pavyonu: Elimde Bulut", Depo İstanbul'da 8 Kasım'a kadar sanatseverleri ağılıyor.

İVA Sanat'ın düzenlediği "Sanatta Hayat Var: 2. Karma Sergi"si Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda açıldı. Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Ece Yıldırımlı'nın üstlendiği "Birbirine Karşılık Gelen İşaretler" sergisi, Lale Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Fotoğrafçı Robert Capa'nın fotoğraflarının yer aldığı "Robert Capa-Gerçek En İyi Fotoğraftır" sergisi Yapı Kredi bomontiada Ara Güler Müzesi'nde 22 Mart 2026'ya kadar görülebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfının düzenlediği "18. İstanbul Bienali", bu yıl alışılmış bienal formatlarının dışına çıkarak üç yıla yayılan özgün yapısıyla sanatseverlerle buluşuyor. Küratör Christine Tohme'nin "Üç Ayaklı Kedi" başlığı altında kurguladığı bienalin ilk ayağı, 23 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

"Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" ile "Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergileri, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde ABD'li sanatçı ve eğitimci Suzanne Lacy'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi "Birlikte/Togæther" görülebilir.

Arter'de Nilbar Güreş'in "Kadife Bakış", İstanbul Akvaryumu'nda deniz memelileri koleksiyonu "Okyanusun Devleri" sergisi, Bağlarbaşı Abdülmecid Efendi Köşkü'nde "Folia", İstanbul Modern'de Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları", Meşher'de "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" ve Salt Beyoğlu'nda "90'lardan Beri Halı'dayız" sergileri sanatseverlerin ziyaretini bekliyor.