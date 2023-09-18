İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:51

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:51

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2023 – 2024 sanat sezonuna, 27 Eylül akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda özel bir repertuvardan oluşan “Sezon Açılış Gecesi” ile başlıyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu özel gecede solistleri, solist dansçıları,orkestrası,korosu ve ‘Modern Dans Topluluğu İstanbul’ Projesi dansçılarıyla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

L.van Beethoven, W.A.Mozart, V.Bellini, G.Verdi, P.İ.Çaykovski, G.Donizetti, P.Mascagni, C.Gounod, G.Puccini ve G.Bizet gibi bestecilerin dünya opera repertuvarındaki başyapıtlarından seçkiler; L.Minkus ve A.Adam’ın unutulmaz bale eserlerinden bölümler gecede izleyicilerle buluşturulacak.

Orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı’nın, koro şefliğini Volkan Akkoç’un yapacağı “Sezon Açılış Gecesi”nde; Fidelio, Don Giovanni, I Puritani, Il Trovatore, Yevgeni Onegin, Lucia di Lammermoor, Otello, Cavalleria Rusticana, Aida, Nabucco, Faust, La Bohème, Carmen operalarından ve Giselle, La Bayadère ve Don Kişot balelerinden seçkiler, program kapsamında izlenebilecek.