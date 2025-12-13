İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası '80. Yıl Konseri'nde sanatseverlerle buluştu

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının (İDSO) 80. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen "İDSO DenizBank 80. Yıl Konseri", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren konsere dinleyiciler yoğun bir ilgi gösterdi.
Şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde, vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli, neyde Burcu Karadağ, kanunda Hakan Güngör'ün yer aldığı konserde ilk olarak orkestranın kurucusu ünlü şef Cemal Reşit Rey'in önemli eseri "Türkiye Senfonik Rapsodisi"nden bölümler seslendirildi.
Konserin ikinci bölümünde ise başarılı piyanist ve besteci Fazıl Say'ın İstanbul'un simgelerine, mekanlarına ve seslerine müzikle pencereler açtığı eseri "İstanbul Senfonisi Op.28" beğeniye sunuldu.