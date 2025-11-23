İstanbul Genç Bale Topluluğu 'Don Kişot' balesini sanatseverlerle buluşturdu

İstanbul Genç Bale Topluluğu, kuruluşunun ikinci sezonunda, Miguel de Cervantes'in aynı ismi taşıyan romanından bale sahnesine aktarılan "Don Kişot" balesini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kuzey Makedonya Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango tarafından sahneye konulan eserin prömiyeri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez yeri olan eser, Ludwig Minkus'un bestesi, Marius Petipa'nın koreografisi ile sahnelendi.

Dünyada "Junior Ballet" olarak bilinen "Genç Bale Topluluğu" konsepti, ölümsüz klasik bale eserlerini icra etmek üzere yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de ilk kez geçen yıl kurulan İstanbul Genç Bale Topluluğu, Don Kişot balesi için Türkiye, Rusya, Kuzey Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya'dan yetenekli genç bale sanatçılarını bir araya getirdi.

Moskova Stanislavski Bale Tiyatrosunun prima baş balerini Anastasia Limenko ile dansçılarından Artur Mkrtchyan, eserde "Kitri" ve "Basil" karakterlerini danslarıyla yorumladı.

Eserin sahne dekorları ve kostümlerine Mayo Store imza attı.

Topluluk, geçen sezon sahnelenen Fındıkkıran balesini ise 27-28 Aralık'ta, 3 ve 4 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak.