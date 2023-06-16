İstanbul Müzik Festivali’nde Binboğalar Efsanesi
51. İstanbul Müzik Festivali’nin son konserleri, 15 Haziran’da St. Benoît Fransız Lisesi avlusunda, müzik direktörlüğünü şef Hakan Şensoy’un üstlendiği Cumhuriyet Tangoları ile başlıyor.
Festival,16 Haziran’da AKM’de ünlü Alman kemancı Arabella Steinbacher ve şef Matthew Halls’ın yönetimindeki Salzburg Mozarteum Orkestrası’nı ve aynı akşam Babylon’da ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın yenilikçi klasik müzik topluluklarından Orchester Im Treppenhaus’un buluşacağı Disko Klasik konserini ağırlayacak.
Festival kapanışını edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesi’nin müzikli tiyatro uyarlaması ile yapacak.
Müziğini Michael Ellison’ın, metin ve rejisini Simon Jones, koreografisini Evrim Akyay’ın yaptığı gösteriyi Can Okan yönetiminde Hezarfen Ensemble topluluğu 17 Haziran Cumartesi günü 14.00 ve 20.00’de Süreyya Operası’nda seslendirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
- Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi!
- Melek Mosso konseri sonrası 'karar'
- Görüşmenin perde arkası!
- Abdüllatif Şener CHP'den istifa etti
- Cevdet Yılmaz asgari ücret için tarih verdi
- 12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin şok iddia!
- Bahçeli söyledi, AKP gündemine aldı!
- ‘Emniyet, cemaat ve tarikatların arka bahçesi olmuştur’
- Gündemi sarsacak kulis: 'Erdoğan özel ekip kurdurdu...'