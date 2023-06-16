İstanbul Müzik Festivali’nde Binboğalar Efsanesi

Yayınlanma: 16.06.2023 - 11:33

Güncelleme: 16.06.2023 - 11:33

Festival,16 Haziran’da AKM’de ünlü Alman kemancı Arabella Steinbacher ve şef Matthew Halls’ın yönetimindeki Salzburg Mozarteum Orkestrası’nı ve aynı akşam Babylon’da ülkemizin yetiştirdiği, dünya çapında saygınlık kazanmış çellist Jamal Aliyev ve Avrupa’nın yenilikçi klasik müzik topluluklarından Orchester Im Treppenhaus’un buluşacağı Disko Klasik konserini ağırlayacak.

Festival kapanışını edebiyatımızın çınarı Yaşar Kemal’in destansı romanı Binboğalar Efsanesi’nin müzikli tiyatro uyarlaması ile yapacak.

Müziğini Michael Ellison’ın, metin ve rejisini Simon Jones, koreografisini Evrim Akyay’ın yaptığı gösteriyi Can Okan yönetiminde Hezarfen Ensemble topluluğu 17 Haziran Cumartesi günü 14.00 ve 20.00’de Süreyya Operası’nda seslendirecek.



