Ayvalık’ta 9. AIMA Müzik Festivali başladı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:50

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:50

8 Haziran-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yaz sonuna kadar devam edecek olan 9. AIMA Müzik Festivali başladı. Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, Sabancı Vakfı, çok sayıda kurum ve kuruluşun desteğiyle düzenlenen festivalde, sanatseverler yaz sezonu boyunca toplam 12 konser izleyecek.

AYVALIK’A DA AYVALIK’I AYVALIK YAPACAK ETKİNLİKLER

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dokuz yıldır Ayvalık’ta en önemli müzik festivalini yaşadıklarını belirterek, sanatseverleri bu festival ile buluşturan Prof. Filiz Ali’ye teşekkür etti. 2013 yılından beri düzenlenen festivalde emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Ayvalıklıları bu festivalde buluşturduğu için başta Filiz Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar gerçekten Ayvalık’ı Ayvalık yapan değerler aslına baktığınız zaman yüzlerce değer var. Belki bin tane değer var diyebiliriz. Ama Ayvalık’ı Ayvalık yapan değerlerden biri de AIMA. Yirmi beşinci yılını kutluyor. Nice yirmi beş yıllar, inşallah çok güzel uluslararası etkinlikler Ayvalık’a ve AIMA’ya yakışır diye düşünüyorum. Biz de belediye olarak her zaman başta AIMA olmak üzere gerçekten Ayvalık’a değer katan bütün kurum ve kişilerin yanında olmaya da her zaman devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Burada da bu etkinliğe katkı sunan, sponsor olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Yıl içine yayılmış olacak bu etkinlik. Klasik müziğe ve caza, geçen sene caz da vardı işin içerisinde. Ayvalıklılar klasik müziğe doyacaklar diye düşünüyorum. Çünkü şehrin her tarafına yayılacak etkinliklerimiz sezon boyunca da sürecek ve Ayvalık’a da Ayvalık’ı Ayvalık yapacak etkinlikler olacak. Şimdiden iyi dinletiler ve iyi festivaller diliyorum."

25. YILINI KUTLUYOR

AIMA’nın kurucusu Prof. Filiz Ali de gecede yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Dokuzuncu Ayvalık Müzik Festivali’nin açılışı için bir araya geldik. Ama benim için ve sizler için de çok önemli olduğunu düşündüğüm Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi’nin yirmi beşinci yılını da kutluyoruz. Ve bu yirmi beşinci yılı dolayısıyla açılış konserinde Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın çok değerli elemanları bizlere çok güzel bir konser sunacaklar. Yirmi beş yıl boyunca büyük bir imeceyle çalıştık Ayvalık’ın pek çok insanı ile bir arada güzel işler yaptık. Onların desteklerini gördük, hepinizin emeğiyle bugünlere geldik. Bunun için başta Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

FESTİVAL PROGRAMI

24 Haziran Cumartesi: İlyun Bürkev & Naz İrem Türkmen

Yer: AIMA Haluk Barutçuoğlu Evi

Saat: 20.30

Program

İlyun Bürkev

1-F. Liszt-Paganini Etude No.1 in g minor(5)

2-F. Chopin Nocturne (5)

3-J. Brahms Rhapsodie Op.79 No.1 B minor(8)

4-F. Chopin Ballade No.2 in F Major (9)

İlyun Bürkev & Naz İrem Türkmen

1. Cesar Franck - Sonate for Violin and Piano in A major first and second movement

2. Bela Bartok - Romanian Folk Dances

3. Waxman - Carmen Fantasy

29 Haziran Perşembe: Nil Kocamangil, Cem Babacan

Yer: AKSEV Vakıf Evi

Saat: 20.30

Program

Leon Boëllmann, Viyolonsel ve Piyano için Sonat Op.40

Maestoso - Allegro con fuoco

Andante

Allegro molto

Pancho Vladigerov, Elegiac Romance (Türkiye'de ilk seslendiriliş)

Dmitri Shostakovich, Viyolonsel ve Piyano için Sonat Op. 40

Allegro non troppo

5 Temmuz Çarşamba: AIMA Keman Masterclass Final Konseri (Prof. Pelin Halkacı Akın ve Prof. Marc Danel Yönetiminde)

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20.30

14 Temmuz Cuma: AIMA Flüt Masterclass Final Konseri (Prof. Ayla Uludere ve Prof. Ece Karşal Yönetiminde)

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20.30

16 Temmuz Pazar: İstanbul Flüt Topluluğu

Yer: Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi (Küçükköy)

Saat: 20.30

8 Ağustos Salı: AIMA Klarinet Masterclass Final Konseri (Prof. Ayşegül Kirmanoğlu Yönetiminde)

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20:30

14 Ağustos Pazartesi: Seonghyeon Leem Piyano Resitali

Yer: AKSEV Vakıf Evi

Saat: 20:30

24 Ağustos Perşembe: AIMA Piyano Masterclass Final Konseri (Prof. Gökhan Aybulus Yönetiminde)

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20:30

9 Eylül Cumartesi: Anna Isabel Audenis Piyano Resitali

Yer: AKSEV Vakıf Evi

Saat: 20:30

22 Eylül Cuma: AIMA Viyolonsel Masterclass Final Konseri

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20:30

24 Eylül Pazar: Mübadele'nin 100. Yılında Türk-Yunan Dostluk Konseri “Barış için elele” (Kiveli Dörken, Danae Dörken, Umut Sağlam, Orkun Pala)

Yer: Cunda Bekir Coşkun Kütüphanesi

Saat: 20:30