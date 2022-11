İstanbul piyanistleri, Uluslararası Piyano Yarışması'nda bir araya geldi

20 Kasım 2022 Pazar, 04:00

Notre Dames de Sion Fransız Lisesi’nin 5.’incisini düzenlediği Uluslararası Piyano Yarışması’nın kazananı G. Koreli Seonghyeon Leem birincilik ödülünün yanı sıra Cemal Reşit Rey ödülü ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin ödülünü de kazandı. Avrupa’da pek çok ülkede konser veren sanatçı Salzburg ve Leipzig’de eğitimini sürdürüyor.

On yıldır yapılmakta olan ödülün katılanları da her yıl artıyor: Bu yıl 31 farklı ülkeden 116 adayın başvurduğu ödüle jürinin yaptığı ön eleme sonucunda 40 aday canlı katılma hakkı kazandı. Bir hafta süren yarışmanın son üç finalistini jüri başkanı Jean-Yves Clément, jüri üyeleri Pierre Réach, Gülsin Onay, Antonio di Cristofano, Eliane Reyes, Olivier Moulin ve Toros Can, her birini defalarca dinleyerek belirledi.

KONSERDE SENFONİLER

Bundan sonrası CRR’de seyircili konserde gerçekleşti. Kalabalık bir izleyici topluluğu önünde önce 5 yaşından beri konser veren 13 yaşındaki Rus Nikolay Biryukov’u dinleyip bu yaştaki performansına hayran kaldık. İkinci finalist Japon Seika Ishida’nın zarafetine. Üçüncü finalist G. Koreli Seonghyeon Leem ise hem piyanoya hâkimiyeti, hem duygusallığı, hem güzelliğiyle herkesi büyüledi. Ve ilginçtir birinci, ikinci ve üçüncü sahneye çıkma sırasının tersiyle gerçekleşti.

NDS öğrencilerinden oluşan jürinin seçimi ise Rus Stanislav Korchagin’di. Bende daha çok korku filmi aktörü etkisi bırakan piyanistin müziğe hâkimiyeti kusursuz ve duyguları sertti, piyanist aynı zamanda Ali Darmar ödülünü de kazandı. Küçük piyanist Nikolay’ın pek çok ödülü, tv programı ve Rusya turnesi, büyümüş de küçülmüş bir hali var.

Bir eğitim kurumunun böylesine çok katılımcılı ve profesyonel bir piyano yarışması düzenlemesi müziğe katkısı dışında İstanbul’a katkısı açısından da önemli. Bu yıl CRR, konser için salonlarını açarken İKSV de yarışma piyanosunu sağlayarak ciddi bir katkıda bulundu. Başta NDS yöneticileri Müdür Bay Abellan ve emeği geçen herkesi kutlamak gerekiyor.