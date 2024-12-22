‘İyiliğin bittiğine inanmak istemiyorum’

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Tiyatro sanatçısı Nevra Serezli ve Tiyatrokare kurucusu Nedim Saban, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) yararına düzenlenen kermeste, çocuklarla bir araya geldi. Bahçeşehir Koleji Bakırköy Kampüsü’nde yapılan söyleşiyi gazetemizin kültür servisi editörü Öznur Oğraş Çolak yönetti.

Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Saban ve Serezli, Tiyatrokare ve birlikte oynadıkları oyunlar hakkında bilgiler verdi. Serezli, söyleşiye katılanlar arasında tiyatrocu olmak isteyen çocuklara öğütlerde bulundu. Serezli, “Bu mesleği seçecekseniz, seviyorsanız hiç yılmadan çalışmanız gerekiyor. Önünüze ne engel gelirse gelsin bu aşkı devam ettirmeye çalışın” dedi. Saban ise tiyatrocu olmanın zor bir yol olduğunu belirterek “Bu işte de en önemli unsur eğitim. Eğitim alarak bu yolu devam ettirmek lazım. Ve en önemlisi severek bu işi yapmanız” ifadelerini kullandı.

‘SAYENİZDE HAYATTAYIM’

Mikrofonumuzu uzattığımız Nevra Serezli, bütün tiyatrocu arkadaşları gibi Nedim Saban’ın ve kendisinin sosyal sorumluluk projelerine hiçbir zaman hayır demediğini belirterek “Çünkü elimizden fazla bir şey gelmiyor. Bir tiyatrocunun yapabileceği şeyler bunlar. Destek veriyoruz. Bazen oyun oynuyoruz, bazen oyunlara davet ediyoruz. Sanatçılarımızın bu konuda gösterdiği özveriyi de takdir ediyorum” dedi.

Saban ise “Buraya katılmanın özel bir anlamı da var çünkü bizim bir oyunumuz var ‘Annem Hep Derdi ki’ diye. AÇEV için burada olmak değerli. Öğrencilerle birlikte olmak çok kıymetli. Çünkü onlara örnek olabilme fırsatı çok mutlu etti bizi. Biz Anadolu’da da hastanelere, okullara götürüyoruz oyunlarımızı. Bir gün turnede bir yurttaş geldi ve ‘Sizin sayenizde hayattayım’ dedi. Bizim oyunumuzun desteği sayesinde böbrek rahatsızlığından kurtulmuş. O yüzden çok değerli bu tür işler” ifadelerini kullandı. Türkiye’de ve dünyada iyiliğin bittiğine inanmak istemiyorum diyen Saban, “Gün boyu kötü haberleri izliyoruz, duyuyoruz. Ama bir yandan da insanlar birbirlerine iyilik yapıyorlar. Oyunlarda da o temayı işlemeye çalışıyorum” dedi.