'İz ve Bellek'-Balkan Naci İslimyeli Retrospektifi bugün açılıyor

İslimyeli, sanatında insanın yaşam ve doğadaki “oluş” ve “duruş” kavramlarını sorgularken, kendi varoluşunu ve çevresini derinlemesine gözlemleme imkânı yaratmıştı. Atölyesini bir laboratuvar gibi gören sanatçı; tuval ve boyanın yanı sıra kolaj, yazı, kaligrafi, hazır nesne, fotoğraf, video, giysi ve performans gibi çok çeşitli teknikleri üretim alanına dâhil etmişti.

Suret (1998) Sanatçının 300 Yıllık Uykusunun Resmidir, 75x150cm

Retrospektif nitelikteki sergide, sanatçının ilk resimlerinin yanı sıra Gece Yüzleri, Pentimentolar, Deli Gömleği, Hatırla, İç Yüzler, Kozmos ve Toz, Makas Psikolaj, Şark Simetrileri, Düş Yorumları, Söz, Suret, Suç, Gölgeler Kenti, Kara tahta, Kara Yazı, Maskeler serilerinden seçilmiş örnekler bir araya geliyor. Bu kapsamlı seçki, İslimyeli’nin elli yıllık yaratıcı yolculuğunu ve sanatsal çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Suç (1995) Günahlar ve Sevaplar, 150x150cm

Serginin öne çıkan yapıtları arasında; Pentimentolar (1985) serisinden Düş Kuran, Suç (1995) serisinden Günahlar ve Sevaplar, Suret (1998) serisinden Sanatçının 300 Yıllık Uykusunun Resmidir ve Sanatçının İkiye Bölündüğünün Resmidir ile Hatırla (2017) serisinden ilk kez sergilenen Gel-Bak, Sus ve Anı yer alıyor.

Pentimentolar (1985) Düş Kuran, 110x150cm

“İz ve Bellek”, Balkan Naci İslimyeli’nin çok yönlü üretimini bütünlüklü bir bakışla sunarken, sanatçının hafıza ve varoluş üzerine geliştirdiği derinlikli sanat düşüncesine de güçlü bir tanıklık sunuyor.

Hatırla (2017) Sus, 84x104cm