John Locke’tan ‘Hoşgörü Üzerine Bir Mektup’

16 Aralık 2022 Cuma, 00:01

John Locke’un, 1667’de kaleme aldığı ancak politik nedenlerle 1689’a kadar yayımlayamadığı Hoşgörü Üzerine Bir Mektup (Çeviren: Olgun Kaçmaz), Say Yayınları tarafından okuyucularla buluşturuldu.

Locke, politik özgürlük savlarına benzer gerekçelerle, tüm insanların doğası gereği sahip olduğunu öne sürdüğü dini hoşgörüyü savunduğu kitabında, özgürlüğün garanti altına alınmasına yardımcı olmak için de kilise ile devletin ayrılması çağrısında bulunuyor.

Diğer bir ifadeyle Locke, tüm insanların “özgür, eşit ve bağımsız” olduğunu söylüyor ve insanların düşünce özgürlüğü, konuşma özgürlüğü ve ibadet özgürlüğü hakkına sahip olduğu savını dile getiriyor.

Locke’un, İngiltere’de ve Avrupa’da modern demokratik devletin temellerinin atılmasına yardımcı olan Hoşgörü Üzerine Bir Mektup kitabı, kuşaklar boyu toplumsal ve politik felsefenin temeli sayılıyor ve felsefe, tarih ve siyaset bilimi öğrencileri için de temel kitap niteliğini taşıyor.

Hoşgörü Üzerine Bir Mektup / John Locke / Çeviren: Olgun Kaçmaz / Say Yayınları / 96 s. / 2022.