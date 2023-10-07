Kadıköy’de keşif ve deneyim rotası

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Etkinliklerde konserlerin yanı sıra, Semtine Has ile özdeşleşmiş şeffaf kabinde, müzisyenlerin ve dinleyicilerin bire bir konser deneyimi yaşadıkları “Biraz Yalnız Kalabilir Miyiz?” de programda yer alacak.

Katılımcılar Kalben, Ozbi, Ege Çubukçu, Barış Demirel, Kamufle, Burakbey, Yung Ouzo, Bade Nosa ve İlke Ozan ile bir araya gelme şansını yakalayacak.

Etkinlikler Thales, Kadıköy Sahne, Karga, Stereogun, Dunia, Muhit, Kolektif House Moda, Hood Base, Stereogun ve Moda Sahnesi gibi Kadıköy ile özdeşleşmiş birçok farklı mekânda yapılacak.