Kadirli buluşmaları Yaşar Kemal'le başladı

Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 07.10.2024 - 11:59

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban'ın açış konuşmalarının ardından "Yaşar Kemal: Türkiye'nin Evrensel Yazarı" başlıklı yazarımız Feridun Andaç'ın yönettiği panele Doç. Dr. Cihan Erdönmez, halk bilimci Metin Turan ve yazar, eleştirmen Ayşegül Tözeren katıldı.

Yaşar Kemal'in eserlerindeki doğa-insan ilişkisini Prof. Dr. Orhan Öztürk'ün "Özerk Benlik Kul Benlik" kitabına atıf yaparak anlatan Erdönmez, "Yaşar Kemal bir yandan içinden doğduğu kültürün tüm renk, tat ve kokularını evrensel bir yazar olmanın ustalığıyla eserlerine taşıdı." dedi. Halk bilimci, şair Metin Turan folkloru büyük zenginlik olarak gören Yaşar Kemal'in halk kültüründen beslendiğini eserlerinden örneklerle anlattı. Turan, "Toplumun belleği halk kültürüdür ve onu evrensele taşıyan Yaşar Kemal de Türkiye'nin belleğidir. Anımsanmalı ki, Türkiye'de ilk ağıtlar kitabını 1943'te o derlemiştir" diyerek halk edebiyatımızı evrensele taşıyan ustayı hemşerilerine anlattı. Yazar, eleştirmen Ayşegül Tözeren ileriyi görebilen Yaşar Kemal'in halkın kalkınmasında teknolojinin doğru kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Andaç, "Hemşerilerine Yaşar Kemal'i tanıtacak olan eserleridir" diyerek Kadirli'de Yaşar Kemal kütüphanesi'nin bir an evvel açılmasını önerdi.

Panelin ardından Yaşar Kemal'in eserlerinden esinlenerek düzenlenen Kadirli halk kültür tarihini belgeleyen Kent Müzesi ve müzede açılan Yaşar Kemal Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi.

ÇUKUROVA YAŞAR KEMAL İLE BULUŞTU

Kadirli buluşmasından sonra 6 Ekim'de düzenlenen Hemite Yaşar Kemal Kültür Evi'ndeki anmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de katıldı. Hemitelilere seslenen Özel anı defterine,"Yaşar Kemal'in kitaplarında anlattığı doğduğu bu köyün tüm dünya tarafından bilinen, ziyaret edilen bir merkez olması hepimizin sorumluluğudur" yazdı.

Mersin Edebiyat Günleri öncülüğünde Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Tarsus Antik Sahaf işbirliği ile düzenlenen 3. Mersin Yaşar Kemal Sanat Günleri'nde "Gençlerle Höyükteki Nar Ağaçına Yolculuk" başlıklı bir panel düzenlendi. Yazarımız Feridun Andaç ve Cihan Erdönmez'in konuşmacı olduğu, 8 Ekim Pazartesi günü saat 16.30'da Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek, paneli Mithat Delioğlu yönetecek.

