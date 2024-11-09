Karşıyakalı balıkçılar, Atatürk’ü sergiyle andı
Şemikler- Yalı Su Ürünleri Kooperatifi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda Atatürk’ün fotoğraflarından oluşan sergi açtı.
Karşıyakalı balıkçılar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir sergi ile andı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Karşıyaka’daki Mavişehir Balıkçı Barınağında’da Şemikler- Yalı Su Ürünleri Kooperatifi tarafından Atatürk fotoğrafların oluşan bir sergisi açıldı.
Rahmetli Em. Ord. Astsb Halit Kurulay’ın arşivinden alınan fotoğraflar Em.Alb. H.Zeki Sungur ve Em. öğretmenler Hatice Metin ile Nefise Yurtseven tarafından düzenlendi. Sergi 11 Kasım saat 14.00’de kadar açık kalacak.
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