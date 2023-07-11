Karsu eğitimde fırsat eşitliği için sahne alacak

Yayınlanma: 11.07.2023 - 11:18

Güncelleme: 11.07.2023 - 11:32

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi yıl boyunca gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili bir toplantı düzenledi. TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi, TEV İzmir Şube Yürütme Kurulu üyelerinin ve TEV destekçilerinin katılımıyla gerçekleşti.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL GECE

Türkiye’nin 81 ilinde bursiyerlerine destek veren TEV’in, İzmir Şubesi Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir konserle kutlayacak. 20 Temmuz 2023 Perşembe akşamı saat 20.30’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek konserde, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı, şarkıcı Karsu şarkılarını bu defa eğitimde fırsat eşitliği için söyleyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’in sunumuyla gerçekleşek gecenin açılışını ise TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosu yapacak.

SOYBAYRAKTAR: GENÇLERİMİZİN HAYATINA DOKUNACAĞIZ

Toplantıda konuşan TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, TEV’in bugüne dek yurt içinde 270 bin burs desteği verirken, 2 bin 200 gencin de yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde yanında yer aldığı bilgisini paylaştı. Vakfın ilk şubesinin açıldığı şehir olması nedeniyle İzmir’in, TEV’in 56 yıllık yolculuğunda özel bir yeri olduğunu ifade eden Soybayraktar, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 20 Temmuz Perşembe akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceğimiz bu özel konser için çok heyecanlıyız. İzmirimizin yüce gönüllü insanlarıyla daha çok gencimizin hayatına dokunacağımıza, onların geleceğine ışık tutacağımıza inanıyorum,” dedi. Soybayraktar sözlerini “Bu vesileyle, bizi yalnız bırakmayan Karsu, Neptün Soyer ve TEV Eğitime Destek Korosu başta olmak üzere tüm destekçilerimize en içten teşekkürlerimi iletiyorum” diyerek noktaladı.

ESKİNAZİ: GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNİN GERÇEKLEŞTİRMESİNE KATKIDA BULUNACAĞIZ

TEV İzmir Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Berkay Eskinazi ise “TEV çatısı altında, bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz ve benim de korosunda yer aldığım TEV Umut Konserlerimiz ile bu zamana kadar binlerce öğrencinin hayatlarına dokunduk. Bu sene yürütme kurulumuz ile birlikte yüzlerce gencimize burs imkanı yaratacak faaliyetlerde bulunduk ve büyük bir mutluluk ve gururla, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız konserimizle de, destek olan kurumsal bağışçılarımız ve TEV gönüllülerimizle yine gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesine katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

Aydınlık geleceğimizin mimarı olan gençlerin eğitim yolculuklarına ışık tutmak amacıyla düzenlenen konserin tüm geliri, Karsu adına açılacak fon aracılığıyla Türk Eğitim Vakfı’nın ülke çapındaki çalışmalarına aktarılacak.