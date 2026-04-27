'Kimler Geldi Kimler Geçti'den 3. sezon fragmanı

27.04.2026 12:24:00
Modern ilişkilerin karmaşık dünyasını ele alan romantik dram Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yeni sezonunun resmi fragmanı paylaşıldı.

Kimler Geldi Kimler Geçti’nin yeni sezonu 8 Mayıs’ta Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı dizinin 3. sezonunun resmi tanıtım fragmanı paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Bertan Başaran’ın oturduğu dizinin yeni sezonunda da Serenay Sarıkaya’ya Fatih Artman, Hakan Kurtaş, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Efe Tunçer ve Esra Ruşan eşlik ediyor.

Yeni sezonda, geçmişini geride bırakmaya çalışan ve bu kez hayatı kendi kurallarıyla yaşamaya kararlı olan Leyla, beklenmedik bir yakınlıkla karşılaşır. Hayatını derinden sarsan bir dönemin ardından dostları yine yanı başındadır.

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti 8 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix’te izlenebilecek.

