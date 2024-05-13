Kırmızı Kadraj, Zeki Demirkubuz’u ağırlayacak

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sinema Ofisi, Renk Sineması ve İstinyeArt iş birliğiyle düzenlenen Kırmızı Kadraj etkinliğinde, Zeki Demirkubuz yönetmenliğindeki “Hayat” filminin gösterimi yapılacak. 17 Mayıs Cuma günü saat 15.00’te İstinyepark Renk Sineması’nda Salon 6’da yapılacak gösterim sonrası İstinyeArt’da saat 19.00'da Zeki Demirkubuz’un da katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. Sinema tutkunlarıyla bir araya geleceği etkinlik ücretsiz olacak.

YÜZLERCE SİNEMASEVERE ULAŞILDI

Kırmızı Kadraj etkinliğiyle 2011 yılından beri yaz dönemi hariç her ay sinema ile ilgili bir sektör profesyoneli İzmir’de ağırlanıyor. 2011’den bugüne dek toplam 27 Kırmızı Kadraj etkinliği düzenlendi ve bu etkinliklerle yüzlerce sinemasevere ulaşıldı.