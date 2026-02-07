Kırşehir Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri yapıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir CHP milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, ADD Genel Başkan Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Müfit Göçen'in de katılımıyla gerçekleşen ve iki gün süren etkinlik Cumhuriyet Sanat Galerisi sanatçılarından Nilüfer Atalay'ın 37 edebiyatçısının portrelerinin yer aldığı resim sergisinin açılması ile başladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir etkinliğe öncülük ettiği için gazetemize teşekkür ederek, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünden hareketle, Kırşehir’in kültür sanat hayatına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da böylesine anlamlı programlarla katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kırşehir'deki etkinliğe ADD Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, yazarlarımız Işık Kansu, Alper Akçam, Üstün Dökmen, Bekir Ödemiş, Eren Aysan, Mahmut Aslan, Özcan Karabulut, Celal Binzet, Erdal Atıcı ve Yüksel Işık söyleşileri ile katıldılar. ANKARA/Cumhuriyet