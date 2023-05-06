‘Kız kardeşlerimle paylaşıyorum’
Duygu Asena Roman Ödülü 4 Mayıs’ta Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de yapılan törenle Arlin Çiçekçi’ye verildi.
“Servi Nine ve Üç Güzeller” adlı eseriyle ödüle değer görülen Arlin Çiçekçi, düzenlenen törenle plaketini ve 15 bin TL’lik para ödülünü aldı.
Çiçekçi konuşmasında duygularını, “Geçen yıl, 866 bin kız çocuğu okula gönderilmedi. Bu, yoksulluğun bir miras gibi anneden kızına geçtiğini gösteriyor bize. Bu yüzden ödülün maddi karşılığını Derin Yoksulluk Ağı’na bağışlamak istiyorum ve manevi karşılığını da 6284 için mücadele veren tüm kız kardeşlerimle paylaşıyorum” sözleriyle ifade etti.
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