Klasik Müziğin Parlayan Yıldızları İş Sanat’ta

13.02.2026 16:39:00
Haber Merkezi
İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde yedinci konuk Tolga Bilget olacak.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin yedincisi 16 Şubat Pazartesi akşamı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenleniyor. Sahnede olacak genç yıldız ise piyanist Tolga Bilget.

Tolga Bilget’in repertuvarında Franz Liszt, Frédéric Chopin ve Johann Sebastian Bach’ın eserleri yer alacak. Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırılabilir.

PROGRAM

Franz Liszt – Transcendental Étude No. 2, “Fusées”

Frédéric Chopin – Étude, Op. 25 No. 10, “Octaves”

Johann Sebastian Bach – Prelude and Fugue, BWV 850, D Major

Frédéric Chopin – Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

Franz Liszt – Scherzo and March, S. 177

 

