Kortay’a 60. yıl plaketi

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Bu yıl 61’incisi yapılan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin son gününde gösterimi yapılan ve Ayçıl Yeltan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Fidan” filminin kadrosunda yer alan usta sanatçı Göksel Kortay’a, sanat yaşamındaki 60’ıncı yılı anısına plaket verildi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’ndaki film gösteriminin ardından sahneye davet edilen Kortay, plaketini BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği Başkanı Renan Bilek’ten aldı. Bilek, konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşadı ve Kortay’a sarıldı. Bilek yaptığı konuşmada, “Kortay ile birlikte çalışmamız olmadı ama Tiyatro Oyuncuları Derneği vasıtasıyla üzerimizde çok emeği vardır. Zarafeti, entelektüel birikimiyle, çağdaş Türk kadınının en iyi motiflerinden birisi olmuştur ömrü boyunca. Büyüklerimize özenerek büyürdük. Bizim yaşıtımız hanımefendilerin idolü olmuştur Göksel Kortay” dedi.

’TÜM KADINLAR ADINA’

Aldığı ödül ile çok duygulandığını söyleyen Kortay ise meslek yaşamındaki 60’ıncı yılını göz ardı etmeyip ödülle taçlandırıldığı için ‘BİROY’a teşekkür etti. Koray, “Çok duygusallaştım ve çok heyecanlıyım. Bir meslekte 60 yıl, dile kolay; bir ömür demek. Ne güzel bir rastlantıdır, Altın Portakal ile yaşıtmışız. Bu yolculukta oyunculuk, yönetmenlik, sunuculuk, çevirmenlik, dublaj, sendikacılık var. Bu ödülü yönetmenimiz Ayçıl Yeltan özelinde hayallerine hiçbir zaman dur demeyen ve sürekli o hedefe doğru koşan, uğraşan, didinen, tek başına başarabilen tüm kadınlarımız adına almak istiyorum. Bu, 60 emek yılımın en özel, en önemli ödülü” ifadelerini kullandı.