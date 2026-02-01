Küçükşeyler Anaokulları’nın 20. yılına özel hazırlanan tiyatro oyunu: “Bir Sesin Peşinde” oyunu Caddebostan Kültür Merkezi’nde prömiyer yapıyor

Türkiye’de “Suflörsüz Eğitim” modelinin öncüsü olan Küçükşeyler Anaokulları, kuruluşunun 20. yıl dönümünde çocuk tiyatrosunda standartları yükseltecek bir projeye imza attı. Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil’in eğitim vizyonunu sahneye taşıyan “Bir Sesin Peşinde” pedagojik hassasiyetlerle sanatsal estetiği buluşturdu. Biraderler Yapım ve sosyal girişimi Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) ekibiyle hazırlanan oyun; didaktik, sıkıcı öğretilerden uzak, çocuğun zekasına, hayal gücüne saygı duyan bir sahne dili kurguluyor. Arda Aydın’ın yazıp yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda ise tiyatro dünyasının deneyimli isimleri Pınar Tuncegil, Alper Arık, Arzum Orhan ve Hasan Demirci yer alıyor.

DÖRT KAŞİFİN HİKAYESİ

Bir Sesin Peşinde, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil’in katılımıyla 31 Ocak Cumartesi 11.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak. Prömiyerin ardından yıl boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir’de birçok salonda, Antalya, Aydın, Bodrum, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya, Sivas, Tekirdağ ve Uşak’ta seyirciyle buluşacak. Müzikli ve interaktif oyun; Leyla (meraklı araştırmacı), Defne (gözlemci doğasever), Ahmet (coşkulu müzisyen) ve Bora (deneysel akılcı) adlı dört arkadaşın hikayesini anlatıyor. Gizemli bir sesin peşine düşen bu ekip doğada, denizde ve ormanda geçen yolculukları sırasında "küçük şeylerin" aslında hayatın en büyük parçaları olduğunu keşfediyor.

‘‘ÇOCUKTUR ANLAMAZ’ KOLAYCILIĞINI REDDEDİYORUZ’

Projenin yürütücü rolünü üstlenen ÇGST, yıllardır çocuk ve gençlerin sanatsal yolculuğuna rehberlik ederken "sanat eğitimiyle sürdürülebilir bir gelecek" vizyonunu benimsiyor ve çocuk tiyatrosuna yaklaşımında "çocuktur anlamaz" kolaycılığını reddediyor. Çocuğu estetik algısı ve entelektüel kapasitesi yüksek bir birey olarak kabul ediyor. Aynı zamanda yarı zamanlı konservatuvar disipliniyle çalışan ÇGST, çocukların yaratıcılığını, sosyal becerilerini ve özgüvenlerini sanat yoluyla geliştirmeyi hedefliyor. Tiyatroyu didaktik bir "ders verme" aracından ziyade çocuğun kendini ifade etmesi ve hayatı anlamlandırması için eşsiz bir keşif alanı olarak kurguluyor. Bu projede de ÇGST’nin yıllara dayanan deneyimi ve "nitelikli çocuk tiyatrosu" ilkesi, sahne üzerindeki her detayda kendini hissettiriyor.

KÜÇÜKŞEYLER ANAOKULLARI HAKKINDA:

2006 yılında Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Klinik Psk. Süleyman Hecebil tarafından kurulan Küçükşeyler Anaokulları, Türkiye’de okul öncesi eğitime bilimsel ve akademik bir standart getirme vizyonuyla yola çıkmıştır. “Suflörsüz Eğitim” modelini benimseyen kurum; çocukların başkalarının direktifleriyle değil kendi seçimleri, yetenekleri ve özgün düşünceleriyle var olmalarını hedefler. Akademik altyapısı güçlü eğitim programını; sanat, bilim ve oyunla harmanlayan Küçükşeyler, çocuğun sadece zihinsel değil duygusal ve sosyal gelişimini de bütüncül bir yaklaşımla desteklemeye devam etmektedir.

Künye:

Yazan & Yöneten: Arda Aydın

Müzik: Arda Aydın

Müzik Düzenleme: Murat Tunalı

Oyuncular: Pınar Tuncegil, Alper Arık, Arzum Orhan, Hasan Demirci