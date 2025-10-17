'Kuğu Gölü' balesinin prömiyeri 23 Ekim'de AKM'de gerçekleşecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "Kuğu Gölü" balesinin prömiyeri, 23 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, benzersiz koreografisi ve Çaykovski'nin zamana yenik düşmeyen müziğiyle destansı bir peri masalını yansıtan eserde sezon boyunca Berfu Elmas, Berin Günay, Büşra Ay, Batur Büklü, Berkay Günay, Çağatay Özmen, Matthew Solovieff, Nuri Arkan, Alican Güçoğlu, Arda Erkara, Ardis Kanat Tekkanat, Can Bezirganoğlu, Merve Erdier, Gizem Atik Tuncay, Elifsu Pamukçu, Ayşe Aras, Melike Manav, Meriç Sümen, Şeyda Duran, Alper Akalin, Cenk Karayel, Alkış Peker, Sinan Kaymak ve Oktay Aksoy dönüşümlü olarak dans edecek.

Prenses Odette'e aşık, genç Prens Siegfried'in hikayesini işleyen eserin konusu kısaca şöyle:

"Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve sadece geceleri insan formuna geri dönerler. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır."

İLK KEZ 1877'DE SAHNELENDİ

Çaykovski’nin 1875-1876'da bestelediği, dört perdeden oluşan "Kuğu Gölü" balesi, dünyada ilk kez Julius Reisinger’in koreografisiyle 4 Mart 1877'de Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Marius Petipa ve Lev Ivanov’un özgün koreografisiyle 15 Ocak 1895'te St. Petersburg’daki Mariinsky Tiyatrosu’nda yeniden seyirciyle buluşan eserin bu yeni versiyonu büyük başarı kazanarak, eseri dünya bale repertuvarının başyapıtlarından biri haline getirdi.

"Beyaz Kuğu" (Odette) ile "Siyah Kuğu" (Odile) rollerinin zıtlığı, eserin en çarpıcı unsurları olarak dikkati çeker. Romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren başyapıt, iyiyle kötünün çatışmasını, aşkın kurtarıcı gücünü ve kaderin değiştirilemez oluşunu gözler önüne serer.

Türkiye'de ilk kez Dame Ninette de Valois’nın koreografisiyle 29 Ekim 1965'te Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen eser, İDOB tarafından ilk kez Güloya Gürelli’nin yorumuyla 14 Mart 1971'de Maksim Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

Petipa ve Ivanov’un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante’nin koreografisiyle sahnelenecek eserde, İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek. Balenin dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Serdar Başbuğ, ışık tasarımını ise Ahmet Defne yaptı.