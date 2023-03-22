Kurtoğlu’nun sergisinde ana tema kadınlar
Yaprak Kurtoğlu’nun ana teması "kadınlar" olan sergisi 30 Mart'ta Valör Art House'da açılıyor.
Yaşadığı toplumun coğrafyası ile kaderi şekillenen, gelenek ve çağdaşlığın anlamlarının zihinlerde karıştığından beri kadınlar, bir çok çözümsüz meselenin gerekçesiymiş gibi salt insan olmaktan uzak tutulup mücadele etmesi beklenen kadınlar. Sanatçı işte tam bu noktada öncelikle bir insan sonrasında bir kadın ressam olarak bu yaşamın içinde görünen kadın mücadelesinin yanı sıra kadının iç dünyasında sadece insan olmak gözüyle verdiği savaşı anlatmak onun duygularını dile getirmek için tuvalinin başına geçiyor. Yaprak Kurtoğlu renkleriyle ve ikonik bir yaklaşımıyla kadının iç dünyasında kendiyle verdiği mücadeleyi cinsiyetsiz bir yaklaşımla anlatabilmeye çalışıyor. 30 Mart'ta açılacak olan sergi, 30 Nisan'a dek Valör Art House'da izlenebilir.
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