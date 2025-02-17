Madımak’ta katledilen 33 aydın için 33 ressam, 33 eser
Sivas Katliamı’nda katledilen 33 aydın ve sanatçının anısını yaşatmak amacıyla Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi, Bornova'da açılacak. 33 ressamın farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan serginin önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Sivas Katliamı, hafızamızdan silinmeyecek bir acıdır" dedi.
Bornova Belediyesi, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren 33 aydın ve sanatçının anısını sanatla yaşatmak amacıyla düzenlenen Ateşe Yürüyenler 7. Uluslararası Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. 33 ressamın farklı tekniklerle hazırladığı eserlerden oluşan sergi, 20 Şubat 2025’te saat 14.00’te Dramalılar Köşkü’ndeki Galeri Hamam Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 28 Mart 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
SERGİ, 33 KEZ AÇILACAK
Serginin küratörlüğünü üstlenen Ressam Emine Özdemir, bu serginin bir defaya mahsus bir anma etkinliği olmadığını, farklı sanatçıların katılımıyla toplam 33 kez açılacağını belirtti. Her yeni sergide ressam kadrosuna yeni isimlerin ekleneceğini ifade eden Özdemir, sanatçıların dönüşümlü olarak katkı sunacağını söyledi.
Sergiyi ziyaret eden sanatseverler, Müzikologlar Adil Aslan ve Belda Gürol tarafından özenle seçilmiş klasik müzik eserleri eşliğinde eserleri deneyimleme fırsatı bulacak.
BAŞKAN EŞKİ: SANAT HAFIZADIR, UNUTMAMAK İÇİN BURADAYIZ
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatın toplumsal hafızayı diri tutmadaki gücüne vurgu yaparak,"Sivas Katliamı, hafızamızdan silinmeyecek bir acıdır. Sanat, geçmişi hatırlamanın ve unutmamanın en güçlü yollarından biridir. Bu sergi, kaybettiklerimizi anmanın yanı sıra, adalet ve demokrasi mücadelesini sanatla sürdürmenin de bir yoludur. Bornova Belediyesi olarak, 'Ateşe Yürüyenler' sergisine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.
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