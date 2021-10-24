Mamut, gittikçe genişliyor

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Bağımsız sanatçıların çalışmalarını sergileyebilmek için her yıl merakla beklediği Mamut Art Project başladı ve Yapı Kredi bomontiada’da 31 Ekim’e kadar ücretsiz izlenebilecek. Bu yıl 9. kez düzenlenen Mamut Art Project’te sergi alanı daha da genişlemiş. 43 sanatçının 300’e yakın eserinden oluşan bir seçki, eşzamanlı olarak mamutartproject. com adresi üzerinden sanatseverlerle buluşuyor.



Yapı Kredi bomontiada’nın üç farklı mekânına yayılan Mamut’ta bu sene ayrıca “Dreamscapes” adı altında özel bir seçki de var. İllüstrasyon sanatçılarının, müzikle olan kişisel bağlarından yola çıkan hayali konser afişi projesi “Dreamscapes”, Hood Base küratörlüğünde hayata geçti. Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Can Altay; küratör, sanat tarihçisi ve yazar Necmi Sönmez; sanatçı Hale Tenger; sanat danışmanı Melis Terzioğlu ve Pilot Galeri kurucusu ve direktörü Azra Tüzünoğlu yer aldı.



‘GÖZLER YENİLİK ARIYOR’

Bu yılki etkinliği Mamut Art Project’in direktörü Seren Kohen’le konuştuk. Kohen, “Aslında hepimizin gözleri artık bir yenilik arıyor ve Mamut bunu her sene tanıştırdığı yeni sanatçılarla ve yeni tasarımıyla sağlıyor” diye konuşuyor. Her yıl farklı sanatçıların hikâyelerine yer vermenin, hayallerine ortak olmanın, farklı içerik oluşturmanın ve birçok farklı izleyiciye ulaşmanın çok heyecan verici olduğunu dile getiren Seren Kohen, “Tüm sanatçılarımızın yerleşimlerini ve sunumlarını mekânla da en iyi konuşacak şekilde yerleştirmeye çok özen gösterdik. Mimarlarımız Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin ile hem mekânın dokusunu en iyi şekilde koruyup gösterebilecek hem de çalışmaları en iyi şekilde izleyicilerle birleştirmek üzerine çok çalıştık” diyor.



ÇEVRİMİÇİ KALICI OLDU

Mamut, geçen yıl salgın nedeniyle çevrimiçi olarak da ziyaretçilerini ağırlamıştı. Bu yenilik, görülen ilgi ve daha çok insanın sergiye ulaşabilir olması nedeniyle kalıcı olmuşa benziyor. Kohen, “İşlerin fiziki olarak görünür olmasını çok önemsiyoruz ancak geçen sene pandemi sebebiyle mutlaka çevrimiçi bir platform da olması gerektiğine karar verdik. Gelemeyen takipçi kitlemiz, yurtdışında yaşayan sanatçılar ve Mamut’u yeni tanıyacak kişiler için çevrimiçi platformumuz çok önemli. Mamut olarak dünyanın her yerinden erişilebilirliğe önem veriyoruz, oradaki takipçilerimize de seslenmek istiyoruz ve bu sene yurtdışından gelen başvurular da bunun kanıtı niteliğinde. O nedenle Mamut’un çevrimiçi platformu kalıcı oldu diyebiliriz” diyor.

Bu sene, Mamut x Dreamscapes, Mamut Limited gibi yeni başlıklar da görüyoruz. Kohen, “Bu sene sadece bir başlangıç” derken, şu ifadeleri kullanıyor: “Her zaman yeniliğe açık bir kurum olduk, bu tarz yenilikler bizi de besliyor. Gittikçe genişleyen ve kapsamı artan bir etkinlik olma fikri bizi hep heyecandırıyor.”

