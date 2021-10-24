Mamut, gittikçe genişliyor
Umut vaat eden bağımsız sanatçıların keşfedilmesini sağlayan etkinlik, bu yıl üç mekânda sanatseverleri ağırlıyor.
Bağımsız sanatçıların çalışmalarını sergileyebilmek için her yıl merakla beklediği Mamut Art Project
başladı ve Yapı Kredi bomontiada’da
31 Ekim’e kadar ücretsiz izlenebilecek. Bu yıl 9. kez
düzenlenen Mamut Art
Project’te sergi alanı
daha da genişlemiş. 43
sanatçının 300’e yakın
eserinden oluşan bir
seçki, eşzamanlı olarak mamutartproject.
com adresi üzerinden
sanatseverlerle buluşuyor.
Yapı Kredi
bomontiada’nın üç
farklı mekânına yayılan
Mamut’ta bu sene ayrıca “Dreamscapes” adı
altında özel bir seçki de var. İllüstrasyon
sanatçılarının, müzikle olan kişisel bağlarından yola çıkan hayali konser afişi projesi “Dreamscapes”,
Hood Base küratörlüğünde hayata geçti.
Mamut Art Project’in
bu yılki jürisinde; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Can Altay; küratör, sanat tarihçisi ve yazar Necmi Sönmez; sanatçı Hale Tenger; sanat danışmanı Melis Terzioğlu ve Pilot
Galeri kurucusu ve direktörü Azra Tüzünoğlu yer aldı.
‘GÖZLER YENİLİK ARIYOR’
Bu yılki etkinliği Mamut Art
Project’in direktörü Seren Kohen’le
konuştuk. Kohen, “Aslında hepimizin
gözleri artık bir yenilik arıyor ve Mamut bunu her sene tanıştırdığı yeni
sanatçılarla ve yeni tasarımıyla sağlıyor” diye konuşuyor. Her yıl farklı sanatçıların hikâyelerine yer vermenin, hayallerine ortak olmanın, farklı içerik oluşturmanın ve birçok farklı izleyiciye ulaşmanın çok
heyecan verici olduğunu dile getiren Seren Kohen, “Tüm sanatçılarımızın yerleşimlerini ve sunumlarını mekânla da en iyi
konuşacak şekilde yerleştirmeye çok özen
gösterdik. Mimarlarımız Ceren Özşahin
ve Zeynep Tümertekin
ile hem mekânın dokusunu en iyi şekilde koruyup gösterebilecek
hem de çalışmaları en
iyi şekilde izleyicilerle
birleştirmek üzerine
çok çalıştık” diyor.
ÇEVRİMİÇİ KALICI OLDU
Mamut, geçen yıl salgın nedeniyle çevrimiçi olarak da ziyaretçilerini ağırlamıştı. Bu yenilik, görülen ilgi ve daha çok insanın sergiye ulaşabilir olması nedeniyle kalıcı olmuşa benziyor. Kohen, “İşlerin fiziki olarak görünür olmasını çok önemsiyoruz ancak geçen sene pandemi sebebiyle mutlaka çevrimiçi bir platform da olması gerektiğine karar verdik. Gelemeyen takipçi kitlemiz, yurtdışında yaşayan sanatçılar ve Mamut’u yeni tanıyacak kişiler için çevrimiçi platformumuz çok önemli. Mamut olarak dünyanın her yerinden erişilebilirliğe önem veriyoruz, oradaki takipçilerimize de seslenmek istiyoruz ve bu sene yurtdışından gelen başvurular da bunun kanıtı niteliğinde. O nedenle Mamut’un çevrimiçi platformu kalıcı oldu diyebiliriz” diyor.
Bu sene, Mamut x Dreamscapes,
Mamut Limited gibi yeni başlıklar da
görüyoruz. Kohen, “Bu sene sadece
bir başlangıç” derken, şu ifadeleri kullanıyor: “Her zaman yeniliğe açık bir
kurum olduk, bu tarz yenilikler bizi de
besliyor. Gittikçe genişleyen ve kapsamı artan bir etkinlik olma fikri bizi
hep heyecandırıyor.”
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