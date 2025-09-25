Cumhuriyet Gazetesi Logo
Margot Robbie’nin yeni filmi gişede hayal kırıklığı yarattı

Margot Robbie’nin yeni filmi gişede hayal kırıklığı yarattı

25.09.2025 09:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Margot Robbie’nin yeni filmi gişede hayal kırıklığı yarattı

Margot Robbie’nin Colin Farrell ile başrolünü paylaştığı yeni filmi “Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk”, 45 milyon dolarlık bütçesine rağmen açılışta yalnızca 8 milyon dolar hasılat yaparak gişede büyük hayal kırıklığına uğradı.

Son yılların en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Margot Robbie, yeni filmi “Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk” ile kariyerine güçlü bir ivme kazandırmak istedi. Ancak filmin açılış gişesi beklentilerin oldukça altında kaldı.

Image

Robbie’nin, eşi Tom Ackerley ile bebeklerine kavuştuktan sonra rol aldığı ilk film olan yapım, başrolünü Colin Farrell ile paylaşıyor. Ancak film, eleştirmenlerden karışık yorumlar aldı. Kimi beğenilirken kimi de vasat bulundu.

TÜRKİYE’DE DÜŞÜK İLGİ

Türkiye’de 6 bin 713 kişi tarafından izlenen film, 1 milyon 932 bin 284 lira (yaklaşık 46 bin 618 dolar) hasılat elde etti. 45 milyon dolarlık bütçesiyle dikkat çeken yapımın maliyetini karşılaması şimdilik zor görünüyor.

Küresel çapta 3 bin 330 salonda vizyona giren film, ilk üç günde yalnızca 8 milyon dolar hasılat yaptı. Bu rakam, seans başına ortalama 150 izleyiciye denk geliyor.

Image

BARBIE’DEN SONRA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Robbie’nin önceki filmi “Barbie” ise dünya çapında gişe rekorları kırmıştı. Yaklaşık 300 milyon dolarlık açılışla vizyona giren film, toplamda 1 milyar 447 milyon dolar hasılat elde ederek son yılların en başarılı yapımlarından biri olmuştu.

İlgili Konular: #Margot Robbie