Martin Scorsese, DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ı 'What Happens at Night' filminde buluşturuyor

Martin Scorsese, bir sonraki projesini resmen belirledi. Oscar ödüllü yönetmen, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence’ın başrollerini paylaşacağı “What Happens at Night” adlı filmi yönetmeye hazırlanıyor.

Peter Cameron’ın aynı adlı romanından uyarlanacak film, hayalet hikâyesi atmosferiyle dikkat çekiyor. Apple Original Films ve Studiocanal, filmin finansmanı ve yapımı için görüşmeler yürütüyor. Studiocanal, romanın haklarını 2023 yılında satın almıştı. Patrick Marber’in (“Notes on a Scandal”) senaryosunu uyarlayacağı filmin yapımcılığını da bizzat Scorsese üstlenecek.

WHAT HAPPENS AT NIGHT FİLMİNİN KONUSU

Cameron’ın hikâyesi, bebek evlat edinmek için karlı ve uzak bir Avrupa şehrine giden Amerikalı bir çiftin çarpıcı yolculuğunu anlatıyor. Kanserle mücadele eden kadın, bu zorlu seyahatin ardından güçsüz düşerken, çift gizemli Borgarfjaroasysla Grand Imperial Hotel’de tuhaf karakterlerle dolu bir ortamda kalmak zorunda kalıyor. Hikâye ilerledikçe, çiftin hem evlat edinme mücadelesi hem de kendi ilişkileri derinleşen bir gerilimle sınanıyor.

Bu proje, Scorsese ile DiCaprio’nun yirmi yıl süren efsanevi iş birliğinin yedinci filmi olacak. Öte yandan bu film, Scorsese ile Jennifer Lawrence ilk kez buluşturan yapım olma özelliğini taşıyor.

DiCaprio ve Lawrence, daha önce Adam McKay’in 2021 yapımı “Don’t Look Up” filminde birlikte rol almıştı. İkilinin yeniden bir araya gelecek olması, filmi şimdiden merakla beklenen projeler arasına taşıdı.