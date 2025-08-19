Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin yeni gelişme... 'Ketamin Kraliçesi' hapis tehlikesiyle karşı karşıya

ABD’nin ünlü dizisi Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümüne yol açan uyuşturucu ticaretinde adı geçen ve “Ketamin Kraliçesi” olarak bilinen 42 yaşındaki Jasveen Sangha, Los Angeles’ta görülen mahkemede beş ayrı suçlamayı kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre Sangha, “ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan ketamin dağıtımı” da dahil olmak üzere toplam beş suçtan suçlu olduğunu açıkladı. Daha önce dokuz ayrı suçla yargılanan Sangha’nın evinde yapılan baskında onlarca ketamin şişesi bulunmuştu.

Matthew Perry, Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinde jakuzi içinde ölü bulunmuş, otopsi raporunda ölüm nedeninin “akut ketamin etkisi” olduğu belirtilmişti. Sangha, Perry’ye ketamin temin eden beş kişiden biri olarak yargılanıyordu. Diğer sanıklar arasında iki doktor, Perry’nin asistanı ve bir satıcı yer alıyor; hepsi suçlarını kabul etti.

Sangha ayrıca 2019 yılında Cody McLaury adlı bir kişiye ketamin sattığını ve bu kişinin aynı gün aşırı dozdan öldüğünü de kabul etti. Savcılar, Sangha’nın Los Angeles’taki evini “uyuşturucu satış merkezi” olarak nitelendirdi. Mart 2024’te yapılan aramada 80’den fazla ketamin şişesi, binlerce hap, metamfetamin, kokain ve Xanax ele geçirilmişti.

Ünlülerle yakın ilişkiler kurduğu, Oscar ve Altın Küre gibi davetlere katıldığı ve sosyal medyada lüks partiler ile yurtdışı seyahatlerini paylaştığı bilinen Sangha, önümüzdeki haftalarda mahkemede resmi olarak suçunu kabul edecek. Anlaşmaya göre, en ağır suçlardan biri olan “ölümle sonuçlanan ketamin dağıtımı” suçundan mahkûm olursa 65 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.