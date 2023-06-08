Mehmet Fatih depremzedeler için bir kez daha sahne aldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:54

Güncelleme: 08.06.2023 - 14:54

Mehmet Fatih, 'Ay Işığı' ismini verdiği konser serisine devam etti.

Elde edilecek gelirin Türkiye'yi yasa boğan, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden etkilenen depremzedelere bağışlanacak konser, Mehmet Fatih ve Özgür Arkun yönetiminde 30 kişilik orkestra eşliğinde gerçekleşti.

Fatih konserde; ‘Evlerinin Önü Yonca', 'Garip Bir Kuştu Gönlüm', 'Süryani', 'Ay Işığında', 'Ötme Bülbül', 'Bahça Duvarı', 'Çay İçinde Adalar', 'Ağlama Yar', 'Bu Bağ Bizim Olaydı', 'Yoğurt Koydum Dolaba', 'Sarhoş', 'Kafama Sıkar Giderim', 'Yaz Demedim Kış Demedim', 'Şaşkın', 'Karanfil Deste Gider' gibi şarkılarıyla dinleyicilerine müzik ziyafeti verdi.