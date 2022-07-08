Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?

08 Temmuz 2022 Cuma, 22:29

14 Mart 1941’de İzmir Bergama’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Mezun oldukan sonra e felsefe öğretmenliği yaptı. 1966 yılında yazar Füsun Akatlı ile evlendi. Bu evliliktan 1969 yılında Zeynep Altıok dünyaya geldi.

Metin Altıok, resim ile başladığı sanat hayatını otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de genişletti.

Onno Tunç tarafından bestelenen ve Sezen Aksu tarafından seslendirilen Ah Kavaklar şiiri ise, Metin Altıok şiirleri arasında en çok bilinen eser haline geldi.



METİN ALTIOK'UN ESERLERİ

Yerleşik yabancı

Kendinin avcısı

Küçük tragedyalar

İpek ve klabtan

Gerçeğin öte yakası

Dörtlükler ve desenler

Süveyda

Alaturka şiirler

Şiirin ilk atlası

Hesap işi şiirler

Bir acıya kiracı

METİN ALTIOK'UN ÖLÜMÜ

Metin Altıok 2 Temmuz 1993'de yaşanan Sivas katliamından ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayan Altık 9 Temmuz 1993'te 52 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.











