Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?

Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasında yer alan Metin Altıok, ölümünün 29. yılında anılıyor. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2022 Cuma, 22:29
Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?
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 14 Mart 1941’de İzmir Bergama’da dünyaya geldi.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Mezun oldukan sonra e felsefe öğretmenliği yaptı. 1966 yılında yazar Füsun Akatlı ile evlendi. Bu evliliktan 1969 yılında  Zeynep Altıok dünyaya geldi.

Metin Altıok, resim ile başladığı sanat hayatını otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de genişletti. 

Onno Tunç tarafından bestelenen ve Sezen Aksu tarafından seslendirilen Ah Kavaklar şiiri ise, Metin Altıok şiirleri arasında en çok bilinen eser haline geldi.

METİN ALTIOK'UN ESERLERİ

Yerleşik yabancı 

Kendinin avcısı 

Küçük tragedyalar 

İpek ve klabtan 

Gerçeğin öte yakası 

Dörtlükler ve desenler 

Süveyda 

Alaturka şiirler 

Şiirin ilk atlası 

Hesap işi şiirler 

Bir acıya kiracı 

METİN ALTIOK'UN ÖLÜMÜ

Metin Altıok 2 Temmuz 1993'de yaşanan Sivas katliamından ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayan Altık 9 Temmuz 1993'te 52 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. 





2 Temmuz Metin Altıok Sivas Katliamı
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