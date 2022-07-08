Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?
Türk edebiyatının unutulmaz isimleri arasında yer alan Metin Altıok, ölümünün 29. yılında anılıyor. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok ne zaman öldü? Metin Altıok kaç yaşında hayatını kaybetti?
14 Mart 1941’de İzmir Bergama’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünde okudu. Mezun oldukan sonra e felsefe öğretmenliği yaptı. 1966 yılında yazar Füsun Akatlı ile evlendi. Bu evliliktan 1969 yılında Zeynep Altıok dünyaya geldi.
Metin Altıok, resim ile başladığı sanat hayatını otuzlu yaşlardan sonra yayımlamaya başladığı şiirleriyle de genişletti.
Onno Tunç tarafından bestelenen ve Sezen Aksu tarafından seslendirilen Ah Kavaklar şiiri ise, Metin Altıok şiirleri arasında en çok bilinen eser haline geldi.
METİN ALTIOK'UN ESERLERİ
Yerleşik yabancı
Kendinin avcısı
Küçük tragedyalar
İpek ve klabtan
Gerçeğin öte yakası
Dörtlükler ve desenler
Süveyda
Alaturka şiirler
Şiirin ilk atlası
Hesap işi şiirler
Bir acıya kiracı
METİN ALTIOK'UN ÖLÜMÜ
Metin Altıok 2 Temmuz 1993'de yaşanan Sivas katliamından ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayan Altık 9 Temmuz 1993'te 52 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
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