Madımak katliamının 29. yılında birçok kentte etkinlikler düzenlenecek

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Şenlikleri öncesinde, gerici ve şeriatçı örgütler, bildiriler dağıtıp “kıyam” çağrılarıyla Sivas’a gelecek aydınları hedef gösterdi. Salman Ruşdi’nin büyük tartışma yaratan ve Türkiye’de basılması yasaklanan “Şeytan Ayetleri” kitabını Aydınlık Gazetesi’nde yayımlamaya başlaması nedeniyle hedefin odağında Aziz Nesin vardı. Nesin günlerce kentte dağıtılan bildiriler ve yerel haberlerle hedef yapıldı. 2 Temmuz günü gerici sloganlar ve tekbirler eşliğinde otele yönelen saldırganlar, oteli ateşe verdi. Yanan otelde 33 aydın, yazar ve sanatçı gericiler tarafından katledildi. Saldırı sonrası 124 kişi hakkında “laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma” suçlamasıyla açılan davada, 1994’te 37 sanığın beraatine, 87 sanığın 2 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkûm edilmesine karar verildi. Ankara 1 No’lu DGM, ilk kararında, 26 sanığı “adiyen adam öldürme” suçunu işledikleri savıyla cezalandırdı. Bu cezaları, indirerek 15 yıla düşürdü. 37 sanığa beraat verdi. Cezaların haksız tahrik yoluyla düşürülmesine Nesin’in Şeytan Ayetleri kitabını yayımlaması gerekçe gösterildi.

DAVALAR SÜRÜYOR

Yargıtay 9. Ceza Dairesi katliamın 99 sanığı hakkındaki kararı bozdu. 1997’de sonuçlanan yeniden yargılamada, 38 sanığa idam cezası, 29 sanığa anayasal düzeni bozmaya yardım suçundan 7.5 yıl hapis cezası verildi. 14 sanığın beraati kararlaştırıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı yeniden bozmasının ardından 2000’de sona eren üçüncü yargılamada, yeniden 38 idam kararı verildi. üç sanık 20, bir sanık 15, 13 sanık yedi yıl hapse mahkum oldu. İdam cezaları ise bu cezanın kaldırılması nedeniyle müebbete dönüştürüldü. İki firari sanıkla ilgili dava 10 yıl boyunca sürdü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığa isnat edilen “anayasal düzeni bozmaya kalkışmaya iştirak etmek” suçunun 15 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davayı ortadan kaldırdı.

OTELE YÜRÜNECEK

Katliamın 29. yılında da başta Sivas olmak üzere birçok kentte anmalar düzenlenecek. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünde sabah saat 10.00’da toplanılarak saldırının gerçekleştiği Madımak Oteli’ne yürünecek. Ankara’da ise Beşevler Metrosu’nda saat 17.00’de toplanılmasının ardından Anıt Park’a yürünecek ve saat 18.30’da miting yapılacak.

