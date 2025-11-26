Mezarcı Tiyatro Oyunu Prömiyer Yaptı

Tiyatro Aporia’nın “Mezarcı” Adlı İlk Oyunu Ankara’da prömiyer yaptı.

25 Kasım’da Ankara’da FADE Stage&Coffee sahnesinde ilk kez sahnelenen Tiyatro Aporia’nın “Mezarcı” adlı oyunu izleyiciden tam not alarak, bol bol alkış aldı.

Ankara’da tiyatroseverler, insanın ölümle ilişkisini sorgulayan yeni bir tiyatro oyunu olan “Mezarcı” adlı tiyatro oyununu nefeslerini tutarak izlediler.

Tek kişilik oyun olan Mezarcı tiyatro oyununda genç tiyatro oyuncusu Demirkan Bakar sahnede gösterdiği performansı ile seyircilerden bol bol alkış aldı.

Oyuncu Demirkan Bakar “Mezarcı” karakterini canlandırırken, oyunun yazarı İsmail Akçaoğlu oyunu yönetirken, Yönetmen yardımcısı Müge Kocaay, dramaturg Bertan Ata, reji asistanı Elif Abaza, ışık tasarımı ise Akif Bulut tarafından yapıldı.

Tek kişilik oyunda seyirciyi büyüleyen bir performans sergileyen genç oyuncu Demirkan Bakar, Mezarcı karakteri ile ölülerle konuşan, ölümün anlamını yeniden sorgulayan bir figür olarak sahnede, izleyiciye toprağın “üstü ve altı” arasında geçen felsefi bir yolculuk sunarak, ölüm sessiz midir, yoksa konuşur mu?” sorusu üzerinden, izleyenlerden tam not alarak gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu sahnede sergilediği oyunculuğu ile gözler önüne sererek büyük beğeni topladı.

Oyun ilerleyen günlerde Ankara’da ve bazı illerde yeniden sahne alacak.