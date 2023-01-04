Minikler için 'Sihirli Renkler' Ankara CKM'de

Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sihirli Renkler” oyunu 7 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) minik tiyatro severlerle buluşacak.

ANKARA / Cumhuriyet
04 Ocak 2023 Çarşamba, 13:06
Minikler için 'Sihirli Renkler' Ankara CKM'de
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Ankara CKM, Tiyatro Pembe Kurbağa'nın "Sihirli Renkler" oyunuyla küçük tiyatro severleri konuk edecek. Ankara Cumok'un katkılarıyla yapılacak olan etkinlik, Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM'de 7 Ocak Cumartesi günü, saat 15.00'te başlayacak.


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