Minikler için 'Sihirli Renkler' Ankara CKM'de
Tiyatro Pembe Kurbağa’nın “Sihirli Renkler” oyunu 7 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) minik tiyatro severlerle buluşacak.
Ankara CKM, Tiyatro Pembe Kurbağa'nın "Sihirli Renkler" oyunuyla küçük tiyatro severleri konuk edecek. Ankara Cumok'un katkılarıyla yapılacak olan etkinlik, Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM'de 7 Ocak Cumartesi günü, saat 15.00'te başlayacak.
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