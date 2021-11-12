‘Mitolojik Hikâyeler’i yazan, yöneten, kuklaları tasarlayan ve yapan Ani Haddeler, Tiyatro Festivali’nde

12 Kasım 2021 Cuma, 04:00

İstanbul Tiyatro Festivali hem çeşitli mekânlarda hem de çevrimiçi gösterilerle son hız devam ediyor. Bu hafta sonu, yani 13 ve 14 Kasım tarihlerinde çocuklara da kucak açıyor Tiyatro Festivali Anuşka’nın Kuklaları ile... Yapı Kredi bomontiada 4. Kat’ta sergilenecek olan “Mitolojik Hikâyeler”de kim bilir ne güzellikler, ne heyecanlar yaşayacaklar yedi yaş üzeri çocuklar.

ANUŞKA’NIN ATÖLYESİ’Nİ TANIYALIM

Anuşka’nın Atölyesi, uzun süren bir hayalin gerçeğe dönüşmesi... 2017 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’dan Bodrum’a göç edenler kervanına katılan Ani Haddeler, oraya gittikten sonra, her zaman merak duyduğu ahşap kukla yapımı için eline ahşabı almış ve kendi gibi Bodrum’a yerleşen yakın arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya başlamış. Hatta, ertesi yıl da Bodrum Deneme Sahnesi bünyesinde Güngör Dilmen’ın “Midas’ın Kulakları”nı kuklalı bir çocuk oyunu olarak sahnelemiş. Oyun için iki büyük kuklayı bir ressam, bir heykeltıraş ve bir marangozun desteğiyle yaparken, kendi deyişiyle ahşabın dilinden de anlamaya başlamış. Bir marangoz tanıdığının atölyesinin bir köşesine ilişerek tahta kukla denemeleri yapmaya başlamış.

Pandemi hayatı biraz yavaşlatmış ama Ani çalışmalara devam etmiş. Bu arada, arkadaşı Demet Evgar’ın devreye girmesi de ayrı bir hoşluk olmuş. Evgar, kendisini arayarak kurmuş olduğu Çocuk Evi-ÇEVİ bünyesinde, 23 Nisan’da YouTube üzerinden çocuklara yönelik canlı bir yayın yapacağını söyleyerek ondan da 5-10 dakikalık bir kuklalı video hazırlamasını istemiş. Ani Haddeler, “23 Nisan 2020 için hazırlanan o küçük video her şeyin başlangıcı oldu” diyor.

Pandemi boyunca yayın yapan ÇEVİ kanalında, 15’er dakikalık videolar “Anuşka’nın Atölyesi” adı altında yayımlanmaya başlar. Ana karakter biraz şaşkın ve saf Lulu’dur. Klasik masalların uyarlamalarından oluşur. Bodrum’da doğa içinde çekilir ve toplamda 7 bölümü Youtube üzerinden yayınlanır. Daha sonra bu videolar “Anuşka’nın Atölyesi” adıyla bağımsız bir kanalda toplanır. Bugün de hepsi de Youtube’dan izlenebilir.

İKSV ALT KAT - ANUŞKA’NIN ATÖLYESİ İŞBİRLİĞİ

2021’de İKSV Alt Kat’ın teklifiyle Anuşka’nın Atölyesi yeni bir proje üretir. 13 -14 Kasım’da yedi yaş üzeri çocukların izleyecekleri “Mitolojik Hikâyeler” işte bu şekilde ortaya çıkar. Baş karakter bu kez Afro (yani Afrodit). Toplamda 16 ahşap kuklayla, her biri 15-20 dakika sürecek altı mitolojik hikâye sergilenecek. Ve de her bölümde kuklalara konuk sanatçılar eşlik edecek. “Pandora’nın Kutusu”nda Demet Evgar, “Truva Atı”nda KeKeÇa, “Ariyana’nın Yün Yumağı”nda Gülinler, “Midas’ın Altınları”nda Gökçe Gürçay (Çeçe), “Odysseus ve Tek Gözlü Dev”de Serkan Keskin, “Zeus, Hades ve Poseidon”da ise Tuluğ Tırpan konuk sanatçı olarak yer alacaklar.

“Mitolojik Hikâyeler”i yazan, yöneten, kuklaları tasarlayan ve yapan Ani Haddeler. Dekor tasarım ve yapımı: Tolunay Türköz. Işık tasarımı ise Cem Yılmazer’in. Kostüm tasarım ve yapımı: Hande Ömürlü Yılmazer. Tasvir tasarım ve yapımı, akustik müzik ve efektler: Ayşe Akarsu. Kuklalar/Oynayanlar ise: Ani Haddeler, Onur Gürçay, Hande Ömürlü Yılmazer.

Keyifli seyirler olsun sevgili çocuklara...