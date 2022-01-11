MIxer’de yeni karma sergi

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Sanatçılar Betül Aksu, Bilal Yılmazel, Burak Delier, Cerensu Çelik, Dilek Winchester, Ece Eldek, Gökçe Hiçyılmaz, Ömer İpekçi & Francesco Romero & Francesca Gotti’nin ve Tayfun Gülnar’ın işlerini bir araya getiren sergi 27 Şubat’a kadar görülebilecek.

Çıkış noktasını Eda Öztürk’ün Fransa’da sanat sosyolojisi alanında yürüttüğü, İstanbul sanat alanına odaklanan doktora araştırmasının oluşturduğu sergi, araştırmanın kavramsal çerçevesinde yer alan Zygmunt Bauman’a ait “akışkan modernite” kavramının sanat alanında ve toplumsal düzlemdeki yansımalarına odaklanıyor.

Akışkan modernitenin belirsiz ve güvencesiz koşullarıyla birlikte, toplumsal aktörlerin zaman-mekân deneyimi, gündelik hayat etkileşimleri, kimlik inşa etme ve emek süreçleri de değişime uğruyor. “Akışkan olma” hali hem toplumsal alanda hem de sanat alanındaki değişken koşullar karşısında aktörlerin kolayca pozisyon değiştirerek bu koşullara adapte olabilme becerisine vurgu yapıyor.

Öte yandan galerinin proje odasında ise sanatçı, illüstratör ve yazar Gökçe İrten’in Mixer’deki ikinci kişisel sergisi “Kişisel Katmanlar” izleyiciyle buluşuyor. Bireyin kendi öz benliği ile bulunduğu yer ve etrafındaki her şeyle olan çok katmanlı ilişkisine odaklanan sergide sanatçı, toplumsal yapı içinde sıkışmış kimliklerin duygularını anlamaya, kişinin kendini bulma ve yeniden kurgulama süreçlerini anlamlandırmaya odaklanıyor.