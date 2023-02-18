Mizah ve karikatür dergisi LeMan'dan Süleyman Soylu paylaşımı
Mizah dergisi LeMan, Süleyman Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözleri üzerine Kasım 2022'deki kapağını güncelleyerek bir paylaşımda bulundu.
Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, ''Ömrümde tek bir güvenlik makalesi okumadım'' sözlerini sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kasım 2022'deki kapağında yer vermişti.
Soylu, katıldığı bir canlı yayında "3-4 yıldır Türkiye, 99 depreminden itibaren deprem hazırlıklarını sürdürüyor. Devletin gücünün nasıl olabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi. Fakat Kahramanmaraş hattı da bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi" demişti.
Soylu'nun "Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi" sözüne tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Bakan Soylu'yu da etiketleyerek "Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz" yazmıştı.
Bunun üzerine Kasım 2022'de Soylu'ya yer verdiği kapağını güncelleyen LeMan dergisi bir paylaşım yaptı.
??Süleyman Soylu: 'Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi'.— LeMan (@lemandergisi) February 17, 2023
??Barış Atay: ‘Yanlış depremde öldüğümüz için özür dileriz’. pic.twitter.com/fXBkfzu2Hk
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