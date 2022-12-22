Leman'dan dikkat çeken 'Saraçhane mitingi' kapağı
Haftalık mizah dergisi LeMan, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası kararının ardından Saraçhane'de düzenlenen mitingi taşıdı.
İBB Başkanı İmamoğlu, 14 Aralık günü hakkında açılan davanın sonucu açıklandıktan sonra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak, vatandaşı davet etmiş ve Altılı Masa liderleri ile miting düzenlemişti.
LeMan'ın bu haftaki kapağına taşıdığı görselde "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından 200 bin kişi İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de buluştu" ifadelerine yer verildi.
İşte o kapak:
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