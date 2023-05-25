“Mübadele Öyküleri” Foça ve Bornova’da

Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:56

Güncelleme: 25.05.2023 - 14:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege’nin her iki yakasında derin izler bırakan nüfus mübadelesinin 100. yılını anıyor. Öykü Tiyatro Topluluğu’nun mübadil ailelerin göç hikayelerini konu alan “Mübadele Öyküleri” isimli oyun 27 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Foça’da Reha Midilli Sahnesi’nde, 30 Mayıs Salı günü 20.30’da Bornova Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek.

Erhan Ceylan’ın “Kör Bir Nokta”, Merve Serbest’in “Deniz Ötesi”, Nuri Demir’in “Stella’nın S’si” ve Hakan Sipahioğlu’nun “Odisseus’u Aramak” isimli öykülerinden oluşan oyunun yönetmenliğini Bilgehan Oğuz yaptı.

OYUNCULAR VE TEKNİK EKİP

“Mübadele Öyküleri”nde Hilmi Altınkaya, Yücelay Sal, Kamuran Çolak, Feridun Akbeyaz, Bilgehan Oğuz, Yılmaz Çokekoğlu, Melike Kutluyurt, Alpaslan Bakırcı ve Murat Parıltı oynuyor. Ses, ışık, efekt ve görsel yönetmen Abdullah Uyan, ışık-efekt sorumlusu Faris Kabak, suflöz Dilara Kabak, kostüm sorumlusu Kamuran Çolak. Oyunda kullanılan müzikler Evrim Ateşler, fotoğraflar Mert Rüstem, görseller Hanri Akyüz, Çınar Yıldırım ve İsmet Aktaş tarafından düzenlendi.