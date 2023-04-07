“Mübadele Öyküleri” Karşıyaka'da sahnelenecek

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:07

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:07

Karşıyaka Belediyesi Ege’nin her iki yakasında derin izler bırakan nüfus mübadelesinin 100. Yılını anıyor. Mübadil ailelerin göç hikayelerini konu alan “Mübadele Öyküleri” isimli oyun 10 ve 12 Nisan tarihlerinde Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde ücretsiz sahnelenecek. Erhan Ceylan’ın “Kör Bir Nokta”, Merve Serbest’in “Deniz Ötesi”, Nuri Demir’in “Stella’nın S’si” ve Hakan Sipahioğlu’nun “Odisseus’u Aramak” isimli öykülerinden oluşan oyunun yönetmenliğini Bilgehan Oğuz üstlendi.

“Mübadele Ökyüleri”nde tiyatro oyuncusu Hillmi Altınkaya, Avukat, şair, müzisyen Yücelay Sal, tiyatro oyuncusu Kamuran Çolak, Feridun Akbeyaz, Bilgehan Oğuz, Yılmaz Çokekoğlu ile Melike Kutluyurt, Alpaslan Bakırcı ve Murat Parıltı oynuyor. Ses, ışık, efekt ve görsel yönetmen Abdullah Uyan, ışık-efekt sorumlusu Faris Kabak, suflöz Dilara Kabak, kostüm sorumlusu Kamuran Çolak. Oyunda kullanılan müzikler Evrim Ateşler, fotoğraflar Mert Rüstem, görseller Hanri Akyüz, Çınar Yıldırım ve İsmet Aktaş tarafından düzenlendi.