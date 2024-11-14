Mümtaz Soysal yaşamını yitirişinin 5. yılında anılıyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 13:58

Güncelleme: 14.11.2024 - 13:58

“Hocaların hocası” olarak da kamuoyunda tanınan, 1961 Anayasası’nın imza sahiplerinden olan, gazetemiz Cumhuriyet’in yazarlarından Prof. Dr. Mümtaz Soysal, yaşamını yitirişinin 5. yılında saygıyla anılıyor. 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu, 15-16 Kasım tarihleri arasında “Mümtüz Soysal’a Saygı” başlıklı bir etkinlik düzenleyecek. İlk gün; saat 10.00’da, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Mülkiye Şeref Salonu’nda, SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından Mümtaz Soysal’ın Kısa Yaşam Öyküsü anlatılacak. Ardından 10.45 ile 12.30 arasında sürecek olan “Anayasa ve Devlet” konulu konferansın 1. oturumunu Hakan Özyıldız yönetecek. 1. oturum konuşmacıları arasında Prof. Dr. Didem Yılmaz, Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Ali Rıza Aydın yer alıyor. Yemek arasından sonra Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir’in yöneteceği 2. oturum ise Prof. Dr. Birgül Ayman Güler ve Prof. Dr. Tolga Şirin’in konuşmalarıyla devam edecek. 2. oturumun ardından Prof. Dr. Bilsay Kuruç, konuşmacıların katılımıyla bir forumu yönetecek.

ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİĞİ ELE ALINACAK

Etkinliğin ikinci günü; 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 13.30’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın Konferans Salonu’nda, Dr. Serdar Şahinkaya’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Şahunkaya’nın konuşmasının ardından tekrar Mümtaz Soysal’ın Kısa Yaşam Öyküsü okunacak. İkinci günde Mümtaz Soysal’ın çok yönlü mücadele alanlarına değinilecek. “Yön Dergisi, KİGEM ve Dış Politika” başlıklı 1. oturum, saat 14.00’te, Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin yönetimiyle başlayacak. Bu oturumun konuşmacıları da Uluç Gürkan, Doç. Dr. Denizcan Kutlu, Prof. Dr. Hasan Ünal ve Dr. Ahmet Zeki Bulunç. Kahve molasının ardından 16.15’te başlayacak olan “Siyaset, Gazetecilik ve Denizcilik” başlıklı 2. oturumu ise Necdet Pamir yönetecek. Bu oturumun konuşmacıları arasında ise Erdal Çalı, gazetemiz yazarı Işık Kansu ve Dr. Serdar Şahinkaya.