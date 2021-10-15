Murat Beşer ile ‘Plaklar Hakkında Her Şey’
Gazetemizin müzik yazarı Murat Beşer'in yönettiği “Plak ve Kültürü” başlıklı atölye serisinin ilki 17 Ekim Pazar günü yapılacak.
Yapı Kredi bomontiada’da bulunan The Populist’te “Plak ve Kültürü” başlıklı atölye serisinin ilki 17 Ekim Pazar günü yapılacak. İlk atölyenin konusu, “Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik” üzerine olacak ve saat 15.30’da başlayacak. Gazetemizin müzik yazarı Murat Beşer’in bu bölümdeki konuğu Türkiye’nin sayılı koleksiyonerlerinden Ercan İmre. İmre, atölyeye arşivinden 2-3 nadir 45’lik getirecek, çalacak ve onların ilginç hikâyelerini anlatacak.
Atöyle sonrasında saat 17.00’de Murat Beşer, pikapların başına geçecek. 70-80-90’lı yılların eğlenceli hit parçalarından oluşan setini çalacak.
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